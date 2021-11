Die Bedeutung der Freundschaft

Sie war für viele immer eine echte Konstante: die Kinderkirche. Gemeinsam mit den Eltern oder Großeltern und vor allem auch anderen Kindern im Alter von null bis sechs Jahren konnten regelmäßig kleine, kindgerechte Gottesdienste gefeiert werden. Bis die Corona-Pandemie auch hier einen Strich durch die Rechnung machte. Eineinhalb Jahre gab es keine Kinderkirche mehr vor Ort.

Umso größer war am vergangenen Sonntag die Freude bei den Familien, die im Barthelhof bei der Rückkehr des beliebten Formats dabei waren. Das Motto: „Wir sehen uns endlich wieder!“ Verzichten mussten die jungen Teilnehmenden dabei allerdings auf Pfarrer Willi Stroband, der die Kinderkirche dieses Mal krankheitsbedingt nicht leiten konnte. An ihn sendeten die Kinder lautstarke Genesungswünsche in Liedform.

In die Bresche sprangen Gisela Wichmann (Leitung Kita St. Johannes Nepomuk), Sonja Mertenskötter (Kita St. Andreas) und Doris Wittkemper (Kita St. Andreas/St. Johannes Nepomuk) die nicht nur wie gewohnt die Vorbereitung übernommen hatten, sondern auch für ein kurzweiliges Programm sorgten. Im Zentrum stand dabei passenderweise das Thema Freundschaft.

Vom Glück, zu zweit zu sein

Wie wichtig Freundschaft ist, hatten viele Kinder während der Kontaktbeschränkungen schmerzlich erfahren, als sie ihre Freunde kaum besuchen konnten. Vom Wert echter Freundschaft handelte zudem die Geschichte „Großer Wolf & kleiner Wolf – Vom Glück, zu zweit zu sein“.

Ein kleines Geschenk gab es für Kinder und Eltern auch noch. Und zwar zwei Tatzen als Aufkleber, die für den kleinen und den großen Wolf aus der Geschichte standen. „Damit wir wissen, wie wichtig Freundschaft ist“, so Gisela Wichmann.

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es Kaffee, Sprudel und frische Waffeln.