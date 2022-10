Die Bildauswahl war nicht einfach

Wochenlang haben Bernd Tümmler, Vereinsschriftführer, und Walter König, stellvertretender Vorsitzender, Fotos aus dem Archiv des Jupp-Foto-Club (JFC) herausgesucht – alle für den neuen Bilderkalender für 2023. „Nicht ganz so einfach, die passenden Aufnahmen mit geschichtlichen Hinweisen für den entsprechenden Monat auszuwählen“, betont Bernd Tümmler. Immerhin habe der Verein auf weit über 25 000 Fotos, Dokumente und Karten Zugriff.

Der kleine Bergbauverein vom Glückaufplatz, der durch die Unterstützung der Vivawest-Stiftung die Vereinsräume nutzen kann, hat in akribischer Arbeit nun seinen fünften Kalenderjahrgang herausgebracht. Dabei blieb er, so die Verantwortlichen in ihrer Pressemitteilung, seiner Linie treu – ein mit besonderer Sorgfalt ausgewähltes historisches Deckblatt, seltene Fotos des Bergwerks und der Kokerei Westfalen, dazu eine tolle Aufnahme aus der Bergarbeiterkolonie.

Blatt aus dem Werksgrubenbild

Abgerundet wird der Inhalt durch ein Blatt aus dem Werksgrubenbild der Markscheiderei, angelegt im Jahre 1912, und durch eine Infoseite über den Verein. Beigefügt ist zudem der aktuelle Flyer aus der laufenden Fotoausstellung.

„Warum sollen wir etwas an der Aufmachung des Kalenders verändern? Der Zechenkalender ist mittlerweile ein begehrtes Sammelobjekt geworden und wird auch gerne verschenkt. Historische Daten und Hinweise auf jedem Kalenderblatt sollen an vergangene Zeiten erinnern“, erklärt Marc Senne als Vorsitzender des Vereins.

„Das ist genau das, was wir auch möchten. Dadurch soll angeregt werden, sich mit der Ahlener Montangeschichte näher zu befassen,“ fügt Kassiererin Ulrike Weiner hinzu.

Ebenfalls bleiben die Verkaufsstellen des vergangenen Jahres erhalten. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung aus der Ahlener Geschäftswelt, die uns beim Verkauf der Zechenkalender hilft. Das ist nicht nur ein Zeichen von Solidarität, sondern zeigt auch die Verbundenheit zum Ahlener Bergbau“, meint Beisitzer René Aupers.

Fotoausstellung am Glückaufplatz

Der Ahlener Zechenkalender ist ab sofort in den Tabakgeschäften Thiele an Oststraße, Gemmericher Straße, Warendorfer Straße sowie im Kaufland (Kleiwellenfeld) und im Einkaufscenter Kerkmann-Platz erhältlich.

Ebenfalls sind in der Metzgerei Crabus an der Hansastraße, im Stadtteilbüro am Glückaufplatz und im Stilhaus am Markt Verkaufsstellen eingerichtet. Des Weiteren ist der Kalender beim Pflegeteam Häntzsch an der Rottmannstraße und im Haushaltswarengeschäft Willeke in Dolberg erhältlich.

Der Verein weist darauf hin, dass die aktuelle Fotoausstellung am Glückaufplatz 11 jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr besichtigt werden kann. Termine für geführte Besuchergruppen können darüber hinaus individuell vereinbart werden. Anmeldungen der Gruppen an jupp.foto.club@gmx.de oder unter Telefon 01 72/7 52 20 91.