„Amsterdam“ ist der Titel des Dramas, das am Sonntagnachmittag im Seniorenkino zu sehen ist. Den Kaffee- und Kuchenverkauf übernimmt diesmal die „Ukraine Hilfe“.

Margot Robbie , John David Washington und Christian Bale in „Amsterdam“.

Im VHS-Seniorenkino wird am Sonntag, (19. März) um 14.30 Uhr das starbesetztes Drama „Amsterdam“ von David O. Russell mit Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington und Robert De Niro gezeigt.

In den 1930ern müssen sich ein Arzt (Christian Bale), eine Krankenschwester (Margot Robbie) und ein Anwalt (John David Washington) in Belgien nach einem Mord aus der Affäre ziehen. Seit ihrer ersten Begegnung vor einigen Jahren schworen sie, sich stets zur Seite zur stehen. Als Mordverdächtige müssen sie sich vor dem Ermittler (Robert De Niro) verteidigen.

Oscarpreisträger und Nominierte

„Amsterdam“ ist eine der größten Hollywood-Produktionen des Jahres 2022. Regisseur David O. Russell („American Hustle“) kehrt nach mehr als sechs Jahren wieder hinter die Kamera zurück, um erneut ein historisches Drama in Szene zu setzen. Vor der Kamera gibt sich die Crème de la Crème Hollywoods das Schaulaufen: Zum einen die Oscarpreisträger Christian Bale, Rami Malek und Robert De Niro, zum anderen auch diejenigen, die in der Vergangenheit für einen Goldjungen nominiert waren, allen voran Margot Robbie sowie Michael Shannon. Die vorherige Einführung zu den Hintergründen des Films übernimmt wieder der VHS-Kinoexperte Manfred Gesch.

Der gewohnte Verkauf von Kaffee und Kuchen in der Filmpause wird diesmal von dem noch jungen Verein „Ukraine Hilfe Ahlen“ übernommen. Alle Einnahmen kommen direkt den Menschen in der Ukraine zu Gute und werden von dem Verein weitergeleitet. Kartenvorverkauf im „Cinema “ am Alten Hof oder im online über die Homepage www.cinemahlen.de.