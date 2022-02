Beförderungen im Aufklärungsbataillon 7: die ersten Korporale

Die Bundeswehr will attraktiver werden – vor allem für junge Menschen. Mit den neu geschaffenen Dienstgraden des Korporals und des Stabskorporals ist nicht nur mehr Verantwortung, sondern auch eine bessere Bezahlung verbunden. Seit Dienstagnachmittag sind nun auch in der „Westfalen-Kaserne“ die ersten Korporale vertreten.

Zwei weitere Sprossen auf der Karriereleiter

Oberstleutnant Christoph Linnenbaum, Kommandeur des Aufklärungsbataillons 7, erläuterte beim Antreten kurz die Neuorganisation der Mannschaftsdienstgrade, mit der eine stärkere Förderung des Leistungsprinzips einher gehe. Die Vielfalt der wahrgenommenen Aufgaben werde besser abgebildet. „Somit gibt es nun oberhalb des Dienstgrads Oberstabsgefreiter den Korporal und den Stabskorporal“, sagte er. Bislang war auch für die besten Mannschaftssoldaten beim Oberstabsgefreiten Schluss. Nun gibt es zwei weitere Sprossen auf der Karriereleiter, die sie erklimmen können. „Daran werden wir uns gewöhnen müssen.“

Für die Premiere, bei der das Wetter allerdings mit kaltem Wind und Nieselregen wenig feierlich mitspielte, standen zwei Kameraden aus der vierten Kompanie parat. Die beiden Oberstabsgefreiten Dimitri Feit und Marc Reid durften vortreten, um als erste Ahlener Soldaten die neuen Korporals-Schulterklappen, erkennbar an einem auffällig dicken Schrägbalken, mit dem traditionellen „Schulterklopfer“ entgegenzunehmen.

Die Dienstposten werden derzeit ausschließlich im eigenen Verband besetzt. Die konkrete förderliche Verwendungsauswahlentscheidung wird im Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr auf Basis der Beurteilungen und der Vorschläge der truppendienstlichen Vorgesetzten getroffen.

Die ersten Korporale – sichtbar an den Schulterklappen. Foto: Christian Wolff

Die Bundeswehr will nach eigenen Angaben mit 5000 neuen Dienstposten bis zum Jahr 2031 die Laufbahn der Mannschaften attraktiver machen. Bis Anfang April dieses Jahres sollen die ersten 1400 Korporale ernannt sein. Mit der Beförderung ist den Angaben zufolge eine bessere Bezahlung verbunden. Bisher hätten Soldaten in der Mannschaftslaufbahn höchstens ein Bruttogehalt von rund 2370 Euro mit einer Zulage von 43 Euro erreichen können. Korporale werden künftig höher besoldet. Laut Bundeswehr ergibt sich für einen Korporal ein Plus von 51 Euro brutto auf der Gehaltsabrechnung.

Bessere Bezahlung ein Anreiz

Neben den zwei Premieren mit neuen Dienstgraden standen am Dienstag auch drei Soldaten mit regulären Beförderungen auf dem Plan. Oberleutnant Thorben Hendrik Gooßen wurde zum Hauptmann, Frederik Silvan Zander zum Hauptfeldwebel und Feldwebel Daniel Cooper zum Oberfeldwebel befördert.