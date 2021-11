„Die fettigen Currywürste“ entstanden in einer Bierlaune

Alle 13 Gründungsmitglieder sind noch dabei: Ein Grund zum Feiern für den Kegelclub „Die fettigen Currywürste“, der in diesem Monat auf sein 30-jähriges Bestehen blicken kann. Den runden Geburtstag begingen die Freunde bereits mit einer gemeinsamen Kegeltour und legten am Freitagabend beim Kegelabend noch einmal nach.

Im November 1991 hat sich unser Club aus einer Bierlaune heraus gegründet“, berichtet Jörg Dreismickenbecker. „Im Nachhinein war es eine gute Idee, da man einige Mitglieder ansonsten im Laufe der Jahre sicherlich aus den Augen verloren hätte.“

Gestartet wurde damals im Restaurant „Zum dicken Stein“, dann ging es weiter zum Kettelerhaus, danach ins Brauhaus und wieder zurück ins Kettelerhaus. Nach dessen Schließung wurden die „Warsteiner Stuben“ zum Domizil der „Currywürste“ und seit einigen Jahren kegeln sie nun regelmäßig im „Wersehof“.

Aufgrund der Coronapandemie konnte in diesem Jahr bislang lediglich dreimal gekegelt werden. Umso größer war die Freude, dass jetzt wenigstens 30 Jahre nach der Gründung wieder die eine oder andere Kugel geschoben werden konnte.

Sogar mit Karnevalswagen unterwegs

Zahlreiche Kegeltouren standen in den vergangenen Jahren auf dem Programm. So ging es unter anderem zum Gardasee, nach Bulgarien zum Goldstrand, auf Kreuzfahrt in die Nord- und Ostsee, nach Prag und Krakau, nach Winterberg, Norderney, Gran Canaria und nach Mallorca. Selbstverständlich durften zahlreiche Teilnahmen an den Ahlener Stadtmeisterschaften auf der Kegelparty in der Halle Münsterland nicht fehlen.

Jedes Jahr wird auf einer „fremden“ Bahn ein Jahresmeister ausgekegelt. Hier konnte Dirk Amen gefühlt 15 Mal als Sieger von der Bahn gehen. Vier der Kegelbrüder kommen aus Münster, Borken, Bielefeld und Osnabrück – und auch diese lassen es sich nur selten nehmen, zum allmonatlichen Kegeln zu erscheinen.

Die Jungs vom Kegelclub „Die fettigen Currywürste“, die auch Anfang der 2000er einige Jahre mit einem selbstgebauten Karnevalswagen am Rosenmontagszug in Ahlen teilgenommen haben, wünschten sich, dass die gegenseitige Treue und die Freude am regelmäßigen Wiedersehen auch in den kommenden Jahren erhalten bleibt.