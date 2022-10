Die ganze Stadtgalerie im zarten Lindgrün

Isabel Schober überzeugte die Jury des Wettbewerbs „Ahlener Doppel“. Ihr Lohn: ein Preisgeld über 1000 Euro und eine Ausstellung in der Stadtgalerie. Die wird am 14. Oktober eröffnet.

Mit ihren „Candleholders“, einem Objektarrangements aus zwölf keramischen Kerzenhaltern samt einem stehenden Kerzenhalter, überzeugte Isabel Schober im vergangenen Jahr die Jury des Kunstwettbewerbs „Ahlener Doppel“, so dass die der Münsteranerin den ersten Preis zuerkannte. Ausgelobt worden war der Preis gemeinsam von Kunstverein und Volksbank. Mit der Auszeichnung waren ein Preisgeld von 1000 Euro sowie eine Ausstellung in der Stadtgalerie verbunden, die am Freitag (14. Oktober) um 19 Uhr eröffnet wird.

Keramikobjekte und Gemälde

Mit der Feststellung „Eigentlich mag ich kein Grün“, überraschte Isabel Schober bei der Preview die Anwesenden. Denn die Wände der Stadtgalerie sind lindgrün statt weiß und selbst die Fenster, durch die sonst die Oktobersonne strahlt, sind mit Vorhängen in einem zarten Lindgrün versehen.

Neben ihren Keramikobjekten zeigt die Künstlerin auch Gemälde. Studiert hat sie Malerei in der Kunstklasse von Michael van Ofen an der Kunstakademie Münster. Im Laufe ihres Studiums, das sie 2019 mit dem Diplom abschloss, hat sie die Keramik für sich entdeckt. Inzwischen nennt sie nicht nur ein Atelier ihr Eigen, sondern verfügt auch über einen Brennofen, dem ihre manchmal skurril anmutenden, manchmal auch als Vase oder Gefäß nutzbaren Gebrauchsgegenstände entstammen.

Irene Gromes, Michael Vorderbrüggen, Künstlerin Isabel Schober, Sven Henric Olde und Gerd Buller laden ein zur Ausstellungseröffnung von „Homework". Foto: DIerk Hartleb

Bei einem Aufenthalt in Südamerika nach einem Auslandssemester in San Francisco machte Isabel Schober Bekanntschaft mit der präkolumbianischen Kultur. Ihre bildhafte Formensprache findet sich sowohl in den Keramiken als auch in den Bildern wieder, wobei die Künstlerin ihre bildlichen Reminiszenzen in Regalen ablegt und wie in Vitrinen ausstellt.

Darüber hinaus setzt sie in ihren Arbeiten den menschlichen Körper in Szene, den sie überwiegend als Projektionsfläche benutzt und auf aussagekräftig Umrisse beschränkt. Dabei erlaubt sie sich ironische Anspielungen auf äußerliche Merkmale und befasst sich mit Fragen von Identität, Gender, Mode, Geschmack oder auch Subkultur. Überaus präsent sind in der Ausstellung Augenschlitze, die an Nina Hagen erinnern, die eine fast magische Wirkung auf die Betrachter ausüben.

Cutting Off von Isabel Schober Foto: DIerk Hartleb

Für die junge Künstlerin ist die Präsentation beim Kunstverein Ahlen die erste große Einzelausstellung, auf die sie sich intensiv vorbereitet hat. Für Volksbankchef Michael Vorderbrüggen ist die Ausstellung auch ein Beleg für die Qualität der Kunstsammlung der Bank, denn die Künstlerin bezieht sich auf eine Arbeit des Dortmunders Markus Linnenbrink in der Kollektion, der in New York lebt.

„Homework“, Ausstellung in der Stadtgalerie mit Werken von Isabel Schober, Eröffnung: Freitag (14. Oktober) um 19 Uhr, zu sehen bis einschließlich 27. November