Die Geschichten hinter den Bildern

Wie hat er seine Fotomotive gefunden? Und warum hat er sie überhaupt gewählt? Darüber spricht Werner Reumke in seiner Ausstellung „Bonjour Périgord“.

Werner Reumke hält am 10. März im Rahmen seiner Fotoausstellung im „Café Paris “einen Vortrag über das Périgord.

Aus fotografierten Reiseerinnerungen entwickelte sich die Fotoausstellung von Werner Reumke „Bonjour Périgord“, präsentiert im „Café Paris“ am Marktplatz. Die Ausstellung gehört zu einem der zahlreichen Projekte des „Vereins zur Förderung des Martin-Luther-Viertels“ mit Sitz in Hamm.

Rund um die 30-teilige Präsentation entstand der Wunsch, doch etwas mehr Hintergrund zu den Aufnahmen zu erfahren. Den gibt es am Freitag (10. März) um 16.30 Uhr.

Werner Reumke erzählt dann, wie sich die Aufnahmen in kleine Geschichten, Träume, Ideen und Visionen verwandeln, erzählt auch Geschichten zu Fotos, die nicht in der Ausstellung zu sehen sind, berichtet über die Dinge, die ihm während der vielen Spaziergänge an diesen spannenden Urlaubsorten wichtig waren und sind.

Impulse durch Bücher

Spannend und inspirierend war schon die Idee, das Périgord zu besuchen. Impulsgeber war die Buchreihe „Bruno Chef de Police“ von Martin Walker. Hier lernen die Leserinnen und Leser auf unterhaltsame Art und Weise eine noch zu entdeckende südfranzösische Region mit viel Lokalkolorit kennen und schätzen.

Werner Reumke unternimmt am Freitag anhand der Bilder eine kurzweilige Reise zu „seinen“ Motiven, zu den vielen Schlössern, Burgen, den Orten mit Charakter und sehenswerten Dörfern, zur Architekturgeschichte, zu Kunst und Kultur, erzählt von mittelalterlichen Markthallen, von Felsenwohnungen und mehr.

Der Eintritt an diesem Nachmittag ist frei. Dierk Hartleb, Journalist und Frankreichkenner, übernimmt die Moderation.

Ausstellung wandert nach Hamm

Am 24. März ist der letzte Ausstellungstag von „Bonjour Périgord“. Bereits zwei Tage später wird diese Ausstellung als Schaufenstergalerie im Hammer Martin-Luther-Viertel neu präsentiert.

Im „Café Paris“ ist Werner Reumke weiter präsent. Er bleibt den französischen Krimis mit Lokalbezug verbunden. Am 21. April um 16.30 Uhr findet die nächste Vernissage mit dem Titel „Auf den Spuren von Captaine Blanc – Arles, die Kunst und die Römer“ statt.