„Die Hilfsbereitschaft ist unglaublich“

Ein spontaner Aufruf in Ahlen – und innerhalb eines Wochenendes sind sechs Fahrzeuge mit Hilfsgütern für die Hochwasseropfer in Erfstadt randvoll. Und unterwegs...

Hochbetrieb vor der „Alten Molkerei“ an der Friedensstraße am späten Samstagnachmittag und Sonntagmorgen: „Hier haben wir eine Sammelstelle für Sachspenden für die Opfer der unfassbaren Flutkatastrophe eingerichtet“, erklärt Silvia Sörensen den Aufruhr. Zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz und dem Forum gegen Armut hatte die Bürgerliche Mitte Ahlen (BMA) zu der Aktion aufgerufen und zahllose Bürger stellten ihre Haushalte auf den Kopf, um den Betroffenen im Westen des Landes zu helfen.

„Für uns war es einfach wichtig, hier mitzuhelfen“, stellt Spenderin Sabine Fillmer klar. Denn sie hat vom Ausmaß der Katastrophe praktisch aus erster Hand erfahren: „Mein Mann Christian ist beim THW Beckum und dort im Einsatz. Was er uns schilderte, überstieg unser Vorstellungsvermögen.“

Peter Rusak übergibt Silvia Sörensen einen Nasssauger.

Tochter Emily-Josephine hörte von der Aktion über die Sozialen Medien und schnell wurde der Hausstand nach Überzähligem durchforstet. Bettwäsche, Lebensmittel, Hygieneartikel und Kleidung wurden sortiert, in Kisten verpackt, beschriftet und schließlich ins Auto verladen. „Oder besser gequetscht“, konkretisiert Filius Julien. Das Fahrzeug war bis auf den letzten Kubikzentimeter voll mit Hilfsgütern. Die stapelten sich buchstäblich schon vor dem offiziellen Starttermin am Samstag um 17 Uhr an der Molkerei. „Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist einfach unglaublich“, freut sich Silvia Sörensen über die Beteiligung. Gerade nimmt sie einen fertig aufgerüsteten Nasssauger entgegen. „Ich denke, der ist da jetzt wirklich nötiger als bei mir“, erklärt Peter Rusak bei der Übergabe. Denn das Gerät ist perfekt dort einzusetzen, wo die großen Pumpen das meiste Wasser weggesaugt haben, Reste aber immer noch stehen.

Sabine Fillmer mit Tochter Emily-Josephine und Sohn Julien helfen sofort.

„Wir haben Lebensmittel, Hundefutter und Hygieneartikel zusammengepackt“, deutet Simone Radojewski auf den großen Karton. Sie erinnert sich noch mit Schrecken an die Ahlener Flut 2001. „Wir kamen recht gut weg, wir hatten nur etwas Wasser im Keller. Aber es reicht, um uns von dem Leid dort eine Vorstellung zu geben“, führt die Ahlenerin aus.

„Mit dieser Resonanz haben wir gar nicht gerechnet“, sieht sich Sörensen um. Es türmen sich alle erdenklichen Hilfsgüter. Die Mitinitiatorin ist nicht wenig stolz auf die Bevölkerung: „Wir haben es geschafft. Gegen 20.30 Uhr hatten wir alles gut verstaut.“ BMA-Organisationsmitglied Martina Maury begeistert sich: „Besonders toll fanden wir, dass noch zahlreiche Spender einfach hiergeblieben sind und mit anpackten, um zu stapeln und zu organisieren.“

Großartige Resonanz...

Am Sonntagvormittag machte sich der Konvoi aus vier vollen Sprintern und zwei Pkw mit großen Doppelachsanhängern auf den Weg nach Haltern. „Dort hat eine Spedition eine Sammelstelle eingerichtet und die Hilfsgüter werden dann in Laster verladen und nach Erftstadt gebracht“, erklärt Silvia Sörensen den weiteren Weg.