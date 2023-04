Die Hoffnung auf Frieden nicht aufgeben

Mit ukrainischen Flüchtlingen feierte Pfarrer Dr. Ludger Kalig am Samstag in St. Ludgeri einen bewegenden orthodoxen Ostergottesdienst.

Die orthodoxen Christen feierten das Osterfest in diesem Jahr eine Woche später als Katholiken und Protestanten. Und so hatte der katholische Seelsorger Kurt Uellendahl im Rahmen des Mittwochs-Cafés der Pfarrgemeinde St. Bartholomäus mit ukrainischen Flüchtlingen einen Gottesdienst am Vorabend des Festes vorbereitet. Aufgrund einer Erkrankung konnte er ihn aber dann nicht selbst durchführen.

„ Der Gottesdienst darf nicht ausfallen. “ Pfarrer Dr. Ludger Kaulig

Der Hilferuf von Pfarrsekretärin Angelika Aperdannier erreichte Stadtpfarrer Dr. Ludger Kaulig am Samstagmittag bei einem privaten Besuch in Braunschweig. „Der Gottesdienst darf nicht ausfallen“, sagte er spontan seine Hilfe zu und kam nach drei Stunden Fahrtzeit und zwei Staus auf der A2 pünktlich zur Eröffnung des Gottesdienstes in der St.-Ludgeri-Kirche an. Gemeinsam mit Dolmetscherin Anna Asmolova feierte er mit mehr als 60 Ukrainerinnen und Ukrainern, darunter viele Kinder, einfühlsam das Osterfest und segnete die mitgebrachten Gaben.

Vor dem Altar stand ein von der fünfjährigen Emilia gemaltes Bild in den ukrainischen Nationalfarben mit einer Friedenstaube. Foto: Angelika Knöpker

Vor dem Altar leuchtete ein von der fünfjährigen Emilia gemaltes Bild in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb. Liedgut aus der Heimat, Fürbitten und weltliche Instrumentalmusik vom Band sorgten für eine festliche Atmosphäre. „Leid und Tod haben nicht das letzte Wort“, überbrachte Pfarrer Kaulig die Osterbotschaft. Auch wenn für den Krieg in der Ukraine noch kein Ende in Sicht sei, solle das Osterfest als Zeichen der Hoffnung, des Friedens und Gerechtigkeit gesehen werden. „In diesen schweren Zeiten müssen wir zusammenstehen und uns gegenseitig Kraft und Hilfe geben“, sagte er und an die Kriegsflüchtlinge gewandt: „Ich wünsche Ihnen trotz aller Fremdheit, Menschen zu begegnen, die für Sie da sind und Ihnen helfen.“

Besucher danken mit Tränen in den Augen

Kaulig forderte die Ukrainer auf, die Botschaft zu hören, dass das Leben Zukunft hat. „Geben Sie die Hoffnung auf Frieden und Freiheit nicht auf,“ machte er ihnen Mut. „Geben Sie die Zuversicht besonders an die Menschen weiter, die die Hoffnung verloren haben“, appellierte er. Mit Tränen in den Augen dankten ihm die Gottesdienstbesucher für die bewegenden Worte und das Ritual der Gaben-Segnung.