Die Kirmes kann kommen

Es geht wieder rund auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz: „Wir sind immer noch dabei, die Herbstkirmes in Ahlen stattfinden zu lassen“, informierte Gabriele Hoffmann, Leiterin der städtischen Rechts- und Ordnungsabteilung, am Donnerstagabend den Ausschuss für Ordnung, öffentliche Einrichtungen, Digitalisierung und Anregungen. Ging es vor einem Jahr nur durch einen Eingang registriert in den „Freizeitpark“, soll der Rummel jetzt über zwei Eingänge erreichbar sein. Es gilt die 3G-Regel. „Wir werden nicht jeden abfragen können“, kündigte Hoffmann gleichwohl Stichproben an, in die auch die Schausteller eingebunden würden.