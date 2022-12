„Die Leute gönnen sich was“

Gut die Stimmung unter den Händlern im Ahlener Advent. Groß die Hoffnung, dass von diesem verkaufsoffenen Sonntag (11. Dezember) ein starkes Signal für die beiden umsatzstärksten Wochen des Jahres ausgehen. Stimmen einer Umfrage am Freitag...

Klar passt das auch noch in die Kiste: In der „Rappelkiste“

Wolldecken sollen nicht noch bis Weihnachten warten müssen, sondern schon im Advent wohlige Wärme in weniger warme Wohnstuben bringen. „Im Sommer ging‘s damit schon richtig los“, sagt Anne Bäumer (Betten Gahrmann), blickt auf die Energiekrise und ist beim frühen Weihnachtsgeschäft. An­dreas Frenz (Expert Promedia) erwartet, dass für die große Bescherung erst mit diesem Sonntag der finale Startschuss fällt. Dem verkaufsoffenen. Die Stimmung vorab: zwischen „ganz gut“ bis „sehr gut“, wie eine Umfrage am Freitagvormittag unter Händlern in der Einkaufsmeile ergab.