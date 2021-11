Die Lichtnacht der Nächte

Zur 5. Nacht der Lichtkunst der Hellwegregion präsentierte die Niederländerin Elly Sloep am Samstagabend ihre Lichtzeichnungen an der Fassade des Altbaus des Kunstmuseums. Es gab aber noch mehr zu sehen.

Poetisch. filigran und wunderschön: die tanzenden geometrischen Zeichen und Figurationen von Elly Sloep an der Fassade des Altbaus des Kunstmuseums im Rahmen der 5. Nacht der Lichtkunst, die am Sonntagabend noch einmal zurückkehrten.

Sehen und staunen, was Kunst alles kann, hieß es am Samstagabend auf dem großen Vorplatz des Kunstmuseums. Dort ließ Elly Sloep geometrische Lichtkreise über die Fassade der Villa wandern, die sich im Laufe ihrer Wanderung verformten, überlagerten, kleiner oder größer wurden, um sich dann wieder unsichtbar zu machen. Mit ihren tanzenden Lichtzeichnungen auf der Fassade versetzte die niederländische Künstlerin aus Driebergen in der Nähe von Utrecht die große Zuschauerschaft in ein geradezu andächtiges, staunenden Schweigen. Anders als die Kaskade von Egil Sæbjörnsson und der Colour Cube von Adam Barker-Mill war die elfminütige Lichtkunstinstallation Elly Sloeps nur am Samstag und Sonntag zu sehen.

Tee, Rotwein und Brot

Anlass war die 5. Nacht der Lichtkunst, zu der der Verein „Hellweg – ein Lichtweg“ in Kooperation mit dem Zentrum für Internationale Lichtkunst eingeladen hatte.

Zuvor hatten Museumsleiterin Dr. Martina Padberg und ihre Vertreterin Dagmar Schmidt die große Gästeschar mit einem Tee, einem Glas Rotwein und Brot willkommen geheißen. Erstmals hatte sich das Kunstmuseum 2014 an der Lichtkunstnacht beteiligt, erinnerte Dagmar Schmidt in ihrer kurzen Einführung und in der Vergangenheit habe das Wetter oft nicht wie erhofft mitgespielt. Das war am Samstagabend ganz anders.

Im Lichtkunstzentrum Unna: „Spectrum“ Foto:

Die Gruppe, die mit Martina Padberg und Stadtführer Reinholz Nickholz in den Bus nach Unna stieg, war zwar deutlich kleiner als der Kreis der Besucherinnen und Besucher, die der Erstpräsentationen beigewohnt hatten, aber es waren durchweg Lichtkunstkenner. Im Zentrum für Internationale Lichtkunst in der Kreisstadt am Haarstrang erwarteten sie drei neue, aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Zentrums eingerichtete Lichtrauminstallationen, die den Betrachter zum Akteur machen. Auch erfahrene Lichtkunstliebhaberinnen und -liebhaber waren nicht zuletzt aufgrund der Unterschiedlichkeit der Lichtraumklänge überwältigt.

Danach machte sich die Gruppe aus Ahlen auf den Parcours „Dutch de Light“, den zehn niederländische Künstlerinnen und Künstler mit Unterstützung der Amsterdamer Kunststiftung „Polderlicht“ durch die Unnaer Innenstadt gelegt haben.

Parcour Dutch de Light in Unna Foto:

An den Stationen erwarteten die Besucherinnen und Besucher, die aus allen Mitgliedsstädten der Lichtkunst kamen, die Kunstschaffenden, um bereitwillig Auskunft zu geben. Für die meisten Mitfahrenden wurde es die Nacht der Nächte in der Kulturregion Hellweg.