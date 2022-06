Die Liebe von allen Seiten

Um die Liebe in all ihren Facetten ging es beim Auftakt zum Kultursommer der Schuhfabrik mit Christoph Tiemann und Sarah Giese, die durch den Musiker Jakob Reinhardt perfekt ergänzt wurden.

Christoph Tiemann und Sarah Giese hatten auf ihrer Reise durch 2000 Jahre Literatur- und Kulturgeschichte zum Thema Liebe in Jakob Reinhardt einen Musiker an ihrer Seite, der in jeder Sekunde den richtigen Ton fand (v.l.).

Nicht ganz ohne, sich durch neuneinhalb Kapitel Liebe zu arbeiten und dabei sich nicht dem Augenblick hinzugeben, wie Goethe es weiland seinem Faust angedeihen ließ, als der Mephisto seine Seele mit dem Satz anbot: „Du bist so schön.“ Christoph Tiemann und Sarah Giese widerstanden am Samstagabend bei der Eröffnung des Büz-Kultursommers dieser Versuchung und hielten sich an die Regeln für Reisebegleiter, allzu Persönliches zurückzustellen. „Das Thema bewegt uns immer wieder“, fasste Tiemann eine Jahrtausende alte Literatur- und Kulturgeschichte zusammen.

Dabei wurde es bei der literarischen Reise durch die Literatur der Liebe stellenweise heiß und auch abschüssig, wenn die Sprache nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig ließ wie im dritten Kapitel, das mit „Liebe machen“ überschrieben war. Tiemann, der anfangs dem Nahkampf noch auswich, überließ es erleichtert seiner Partnerin, die Beschreibung eines Orgasmus´ in „Der schönste Tod“ zu modulieren, die durch den Multi-Instrumentalisten Jakob Reinhardt wahre Ausdrucksstärke gewann, der sich in jede Sekunde als kongenialer musikalischer Begleiter erwies.

Ein weiter Weg bis zum siebten Himmel

Am Anfang der Reise stand eine Anekdote von Thriller-Altmeister Alfred Hitchcock, der als Idee aus einem Traum notierte, dass ein Junge ein Mädchen liebt. Bis zum siebten Himmel, dessen Ursprung Tiemann mit der Vorstellung des griechischen Philosophen Aristoteles erklärte, der den Himmel in sieben durchsichtige Gewölbe eingeteilt hat, war es noch eine ziemliche Wegstrecke.

Über den Flirt, den die Umgebung oft viel stärker wahrnimmt als die Protagonisten selbst, wie zum Beispiel Ronja und Birk in dem Roman „Ronja Raübertochter“ von Astrid Lindgren, hangelte sich das Duo über den alle Sinne raubenden Liebesakt bis zur wahren, tief empfundenen Liebe, der Shakespeare, Walter von der Vogelweide oder Rainer Maria Rilke wunderbare Sprachkathedralen gewidmet haben.

Die Kehrseiten der Liebe lernten die Besucherinnen und Besucher nach der Pause kennen, wenn etwa Nora Gomringer die Koffer packt oder Erich Kästner ein Paar beschreibt, das sich nichts mehr zu sagen hat.

Da tat es gut, dass Tiemann und Giese zum Schluss mit Goethe aus dessen Sturm-und-Drang-Zeit alles wieder auf Anfang stellten. Am Ende siegt die Liebe.