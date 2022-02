„Die Rückbesinnung tut not“

Eigene Erinnerungen an den Winter 1947 hat Dr. Peter Paziorek nicht. Der promovierte Jurist ist Jahrgang 1948. Aber aus vielen Erzählungen weiß der gebürtige Bueraner – Buer ist heute ein Stadtteil von Gelsenkirchen –, dass die Menschen damals Kohldampf ohne Ende geschoben haben. Als Bergbaustadt konnte Ahlen den Mitgliedern des Zonenausschusses der CDU, die sich vom 1. bis 3. Februar in dem damals wieder als Mädchenpensionat genutzten Kloster St. Michael trafen, nachdem es in in Kriegstagen als Lazarett gedient hatte, zumindest eine warme Unterkunft bieten.

Eine echte Steilvorlage

Am Ende der dreitägigen Beratungen verabschiedeten die Christdemokraten eine Erklärung, die unter der Überschrift „Ahlener Programm“ in die Geschichte der Partei einging. „Wir sollten uns unbedingt an unsere Wurzeln erinnern“ fordert Paziorek, der in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter (1990 bis 2007) auch an der Grundsatzprogrammdiskussion von 2004 bis 2007 aktiv teilnahm, und hält nach der verlorenen Bundestagswahl 2021 eine Rückbesinnung der Partei auf ihre Grundsätze für unabdingbar. Dafür bietet das „Ahlener Programm“ nach seiner Meinung geradezu eine Steilvorlage. „Es ist eine klare Absage an den Sozialismus wie an den ungezügelten Kapitalismus“, fasst Paziorek sein Urteil zusammen. Fälschlicherweise, so der historisch versierte Jurist, werde das Programm von einigen als „sozialistische Jugendsünde“ der CDU interpretiert. Dabei berufen sich die Spötter unter anderem auf die postulierte Vergesellschaftung der Bergwerke. Diese Forderung sei aber nur vor dem Hintergrund der Zeitumstände zu verstehen, in einem hungernden und frierenden Nachkriegsdeutschland, in dem die Energieversorgung gesichert werden musste. Im Übrigen stand immer noch die drohende Demontage von Industrieanlagen durch die Alliierten im Raum.

Die von Verfassern des Programms geforderte „gemeinwirtschaftliche Ordnung“ orientiere sich eher an den Ideen einer genossenschaftlich organisierten Wirtschaftsordnung mit einer starken Stellung eines sich selbst organisierenden Kammerwesens von Industrie und Handwerk. Staatliche Lenkung wollte man allenfalls zulassen. Ziel dieser gemeinwirtschaftlichen Neuordnung sei es, das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, das den Aufstieg der Nationalsozialisten begünstigt hat, zu überwinden. Vielmehr stand das Wohlergehen des Volkes im Mittelpunkt.

Paritätische Mitbestimmung

Die Stärkung der „wirtschaftlichen Stellung und Freiheit des Einzelnen“, die einhergeht mit der Verhinderung der „Zusammenballung wirtschaftlicher Kräfte in der Hand von Einzelpersonen, von Gesellschaften, privaten oder öffentlichen Organisationen“ als eine der der wesentlichen Lehren der nationalsozialistischen Industriepolitik und dem Desaster des Zweiten Weltkriegs ist für Paziorek eine oder sogar die zentrale Botschaft des „Ahlener Programms“. Was auf den ersten Blick heute aus der Zeit gefallen sein könnte, ist aus Sicht der Beckumers höchst aktuell. Die Wirtschafts- und Finanzkrise der Jahre 2009 und 2011 habe gezeigt, wie schädlich es sei, wenn zu viel wirtschaftliche Macht in wenigen Händen konzentriert sei.

Paziorek, der zwischen 2018 und 2020 auch an den Beratungen für ein neues Grundsatzprogramm teilnahm, die dann von Corona ausgebremst wurden, setzt in die sich unter dem Vorsitzenden Friedrich Merz neu formierende CDU große Hoffnungen. Sehr am Herzen liegt dem 73-Jährigen, von 2004 bis 2010 stellvertretender CDU-Landesvorsitzender, die Rückbesinnung seiner Partei auf die Grundsätze der katholischen Soziallehre und evangelischen Sozialethik, auf deren Grundlage die Mitglieder des Zonenausschusses 1947 ihre programmatische Erklärung verfassten. Zusammen mit den von Ludwig Erhard, Alfred Müller-Armack und Wilhelm Röpke entwickelten Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft auf dem Düsseldorfer Parteitag 1949 sei ein solides Fundament eines Staates entstanden, zu dessen frühen Errungenschaften das Betriebsverfassungsgesetz und die verschiedenen Formen der paritätischen Mitbestimmung im Bergbau zählten.

Dass der ursprünglich geplante Festakt zum 75-jährigen Jubiläum aufgrund der Pandemie abgesagt wurde, findet Paziorek verständlich. Als 1997 der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl zum Festakt erschien, knüpfte er ebenso die Verbindungen zum Konrad-Adenauer-Haus wie 2002, als sich die Vorsitzende Angela Merkel von ihrem ihrem Generalsekretär Ronald Pofalla vertreten ließ.