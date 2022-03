Die Scheren klappern zum letzten Mal

In Ahlen endet eine Friseursalon-Ära: Nach 66 Jahren schließt der Salon Kras, den zuletzt Nathalie Hesseforts führte. Sie griff nun ein letztes Mal an der Oststraße zur Schere.

Nathalie Hessefort griff am Samstag zum letzten Mal zur Schere, um ihren Kundinnen und Kunden die Haare zu schneiden.

Er war eine echte Institution, gehörte fast schon zum Inventar der Stadt: Der Friseursalon Kras an der Oststraße 2. Nun schloss Inhaberin Nathalie Hessefort für immer die Pforten des Betriebs, den ihr Großvater Heinrich Kras vor genau 66 Jahren – am 1. März 1956 – an gleicher Stelle eröffnete.