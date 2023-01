Die Schönheiten des Périgord

Zum ersten Mal ist im kleinen lauschigen Café Paris am Markt eine Fotoausstellung zu sehen. Dass es sich dabei um Bilder aus Frankreich handelt, versteht sich wohl von selbst.

Das Périgord ist eine Landschaft, die von Burgen und Schlössern geprägt ist. Und von kulinarischen Genüssen (kl. Bild). Werner Reumke hat alles in Szene gesetzt

Der Verein zur Förderung des Martin-Luther-Viertels aus Hamm lädt ein zur ersten Vernissage im neuen Jahr – und zwar in Ahlen. Sie findet statt am 20. Januar (Freitag) um 16.30 Uhr im Café Paris am Markt. Präsentiert wird dort die Fotoausstellung von Werner Reumke mit dem Titel „Bonjour Périgord“.

Der Journalist Dierk Hartleb spricht zur Einführung, Larissa Neufeld (Klavier) und Annika van Dyck (Mezzosopran) runden mit ihrem Chansonprogramm „La Vie en Rose“ die Vernissage ab.

Historische Marktdächer

Mit fast 500 Kilometer ist die Dordogne einer der längsten Flüsse Frankreichs. Er durchzieht das Périgord im Südwesten des Landes – die Landschaft, die im Mittelpunkt der Ausstellung steht. Das Périgord ist von Burgen und Schlössern gekrönt. Orte mit Straßenkarrees im Schachbrettmuster, die Bastiden, säumen das Ufer. Nur in ihrer Mitte bleiben die Märkte frei. Sie werden mit historischen Marktdächern überstellt.

Eine Markthalle sticht besonders heraus. In der Renaissancestadt Sarlat hat der Stararchitekt Jean Nouvel aus einer alten Kirche einen modernen „Marché couvert“ kreiert. Verkauft werden hier die regionalen Spezialitäten Confit, Fois gras, die schwarzen Trüffel, Ziegenkäse und Weine. Werner Reumke hat diese Region bereist und seine Eindrücke fotografisch festgehalten.

„Bonjour Périgord“: Hier gibt es wahre Köstlichkeiten zu entdecken. Foto: Werner Reumke

Initialzündung für diese Reise waren die Krimis des englischen Autors Martin Walker um den „Chef de Police Bruno“. Jedes der Bücher mit dem sympathischen Polizisten ist Reisebericht, Kochbuch, Krimi und Liebesbrief an Frankreich und das Périgord.

Im Café Paris verdichten sich nun die Eindrücke und entführen die Gäste für eine kurze Atempause in diese „Märchenlandschaft“.

Der Verein zur Förderung des Martin-Luther-Viertels wertet mit Kunst und Kultur ein Hammer Stadtquartier auf und ist aufgrund des großen Zuspruchs inzwischen regional und sogar international tätig – und das durchweg ehrenamtlich.