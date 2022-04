Die Tanzfläche ist wieder eröffnet

Faltenwurf-Party am Ostersamstag in der Schuhfabrik

Das lange Warten hat ein Ende: endlich wieder tanzen, feiern und Spaß mit Freundinnen und Freunden haben. Dafür bietet das Bürgerzentrum Schuhfabrik die passende Gelegenheit. Die Faltenwurf-Party am 16. April (Ostersamstag) richtet sich an alle, die nicht mehr nur im eigenen Wohnzimmer tanzen wollen. Beginn der Party ist um 21 Uhr.

Vor drei Jahren, so die Schuhfabrik in der Ankündigung, habe der letzte Oster-Faltenwurf stattgefunden, so dass er jetzt, wo Partys wieder möglich sind, auf keinen Fall fehlen dürfe.

Münsters bekanntester DJ

Für die Musik sorgt dann DJ Frank Möller. Er ist Münsters wohl bekanntester DJ und es gibt dort wohl kaum einen Partygänger, der ihn nicht schon in Aktion erlebt hat. In der Sputnikhalle, im Gleis, in der Eule, auf Metro- oder privaten Partys präsentierte DJ Frank seine gitarrenorientierte Musikmelange. Auch über Münster hinaus: in Coesfeld, Haltern, Osnabrück und seit 2019 endlich auch in der Ahlener Schuhfabrik.

Frank Möller ist niemand, der mit Scheuklappen Musik auflegt. „Musikwünsche können sehr inspirierend sein. Gerade, wenn man mit seinem Publikum zusammenarbeitet“, sagt er. Kein Computer, keine Playlist: Da er seine Karriere am Pult bereits Ende der 90er Jahre begonnen hat, legt er nach wie vor mit CDs auf. Was ist das Geheimnis eines guten DJs? DJ Frank: „Mir ist es zu langweilig, jeden Abend das Gleiche aufzulegen. Man kann sich jeden Abend durchaus neu erfinden.“ Beim Oster-Faltenwurf gibt es keine Schlager und kein Techno. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Die Schuhfabrik weist teilnehmende Personen im Vorfeld von Veranstaltungen bereits auf das Risiko einer auch kurzfristig geänderten Einlassbeschränkung oder die Absage aufgrund eines veränderten Infektionsgeschehens hin.

Die weiteren Faltenwurf-Party Termine sind am 7. Mai (DJ Frank), 15. Oktober (DJ Mike B.) und 25. Dezember (DJ Frank). Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Schuhfabrik.