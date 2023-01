Die Ukraine braucht Kurbelradios

„Viele Raketen sind heute morgen um 6 Uhr auf die Ukraine niedergegangen“. Mit Tränen in den Augen öffnet Galyna Franz in der Wohnung ihrer Tochter Natalia Shevchenko an der Johann-Stamitz-Straße die Tür. Gemeinsam mit ihrem zehnjährigen Sohn Tymur ist die 44-jährige Natalia vor vier Monaten vor dem Angriffskrieg Putins aus der Ukraine geflüchtet. „Sie hat die ersten Wochen nur geweint“, erzählt Mutter Galyna, die bereits 2013 nach Ahlen gekommen ist und hier 2016 den Ahlener Peter Franz geheiratet hat.

Einen Tag vor Beginn des Krieges war sie noch bei ihrer Familie, ist mit dem letzten Bus am 23. Februar ausgereist. Einen Tag später zerstörten die Russen ein Öl-Kombinat in Vinnytsia und machten 1000 Menschen arbeits-und wohnungslos.

Vorübergehendes Zuhause bei Mehrings

Galyna ist glücklich, dass Tochter Natalia die 1500 Kilometer lange Strecke am 9. März mit dem Auto bis Ahlen geschafft hat, unterstützt worden war sie von zwei Freundinnen. Für viele Monate hatte die 44-Jährige zunächst auf dem landwirtschaftlichen Hof von Renata und Hermann Mehring ein neues Zuhause gefunden.

Nach großen Anstrengungen hat Natalia an der Johann-Stamitz-Straße im Haus der Familie Barwinski eine eigene schöne möblierte Wohnung für sich und ihren Sohn gefunden. „ Das ist wie ein Sechser im Lotto“, freut sich Mutter Galyna und ist stolz, dass Natalia die ersten Sprachbarrieren in einem Kurs der Volkshochschule schon abgebaut hat. Der zehnjährige Tymur geht auf die Don-Bosco-Schule und fühlt sich wohl. Doch wie seine Mutter plagt auch ihn das Heimweh, die Sorge um die Familie und Freunde, die er zu Hause lassen musste. In einer WhatsApp-Gruppe finden sich seine vielen Kontakte.

Galyna Franz (l.) lebt seit 2103 in Ahlen. 2022 kamen ihre Tochter Natalia Shevchenko und deren Sohn Tymur als Flüchtlinge Foto: Angelika Knöpker

„Es ist unerträglich zu sehen und zu hören, dass unsere Angehörigen und Freunde ohne Wasser und Strom in der Kälte ausharren müssen“, sagt Natalia. Angesichts der grauenvollen Bilder ist sie aktiv geworden. Mit Unterstützung ihrer Mutter und ihres Stiefvaters Peter hat sie in der Nachbarschaft Briefe mit Hilfsappellen verteilt. Anstelle von Geldspenden bittet sie darum, im Internet Kurbelradios für etwa 25 bis 30 Euro zu kaufen, damit die Ukrainerinnen und Ukrainer daheim Nachrichten hören und mit dem Gerät auch ihre Handys aufladen können. „Ich erhalte hier in Deutschland eine tolle Unterstützung“, sagt Natalia, für die sie sehr dankbar sei. „Aber ich möchte mit dieser Aktion einen kleinen Beitrag leisten für die Unterstützung meiner Heimat.“ Sie habe noch am eigenen Leib erlebt, was es bedeutet, ohne Strom und Heizung bei einem Luftangriff im Keller zu sitzen, der Sohn eingeschüchtert zwischen den Einmachgläsern.

Abmachung mit Busunternehmen

Wer helfen möchte, sollte ein Kurbelradio bestellen und zu ihr an die Johann-Stamitz-Straße 8, 59227 Ahlen, schicken lassen oder persönlich ab 15 Uhr vorbeibringen. „Ich werde dafür sorgen, dass die Geräte möglichst schnell in meine gebeutelte Heimat kommen“, verspricht sie. Sie hat mit einem Busunternehmen eine kostenlose Lieferung der Spenden vereinbart. Hilfreich seien auch Wärmflaschen, möglichst mit Bezug. Natalia freut sich über jedes Zeichen der Hilfsbereitschaft.

Ein erster Spendenaufruf unter Nachbarn von Natalia Shevchenko war sehr erfolgreich. Diese Spenden sind aufgrund des Aufrufs schon gesammelt und in die Ukraine gebracht worden. Foto: privat

Ihr größter Wunsch ist die Rückkehr in ihre Heimat, in ein Land, befreit vom Krieg.

„Die Ukraine wohnt in meinem Herzen“, sagt sie und die Tränen kullern. Mutter Galyna möchte, dass sie bleibt.

Wenige Tage vor Weihnachten hat Natalia mit den Familien Mehring und Barwinski ihren 44. Geburtstag gefeiert, unendlich dankbar für deren Unterstützung in schweren Zeiten. Renata Mehring ist jeden Freitag für Natalia da und hilft beim Deutschlernen und Tymur hilft am Wochenende auf dem Hof der Mehrings in der Landwirtschaft.