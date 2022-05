Die Ukraine überschattet alles

Zwei Wochen vor der Landtagswahl nutzten die Parteien in Ahlen am Samstagmorgen das schöne Wetter, um an ihren Ständen um die Gunst der Wähler zu werben. Viele drückten ihre Sorge um den Krieg in der Ukraine aus oder wiesen auf lokale Probleme hin.

„Freundlich.“ So beschreiben die Vertreter der Parteien, die am Samstagvormittag an ihren Ständen am Marienplatz um die Gunst der Wählerinnen und Wähler wetteifern, die Stimmung. Fast, denn Thomas Genetzky berichtete für die Grünen, dass ihm gerade Prügel angedroht worden seien. Als versöhnlichen Ausgleich erhält er auch eine Einladung zum Essen. Den Grünen wird der Schwenk bei den Waffenlieferungen für die Ukraine augenscheinlich am meisten verübelt.

Wobei sich auch die SPD solcher Vorwürfe erwehren muss. Unter die Gürtellinie zielten die Urheber einer Aktion am vergangenen Wochenende, die vor allem Plakate der Ampelparteien in Berlin mit Aufklebern wie „Kriegstreiber“ oder noch diffamierender überklebt hatten. Wie die Grünen hatte die SPD den Vorfall direkt der Polizei gemeldet, die einige Plakate als Beweismaterial sicherstellte und an den Staatsschutz weiterleitete.

Im Unterschied zu diesen Entgleisungen begegnen die Passanten den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern am Samstag mit Empathie. Zwar nehmen nicht alle Kandidatenprospekte an, wie Julian Michels und Niklas Keiter am FDP-Stand beobachten, aber führen dafür zumeist die bereits getroffene Entscheidung per Briefwahlwahl an. Ein echtes landespolitisches Thema gebe es nicht, meinen die beiden Jungliberalen, die ansonsten FDP-Kandidat Markus Diekhoff unterstützen. „Der Ukraine-Krieg überschattet alle Themen“, bestätigt Michels.

SPD-Präsenz in der Fußgängerzone. Foto: privat

Manuela Esper macht an diesem Vormittag nur positive Erfahrungen. Landespolitische Themen sind auch bei ihr wenig gefragt, dagegen bundespolitische um so mehr. „Die Leute machen sich Sorgen um Heizkosten und Mieten“, registriert die SPD-Ratsfrau. Und natürlich fällt fast in jedem Gespräch das Stichwort Ukraine. Und die beschlossenen Waffenlieferungen, ergänzt Landtagskandidat Frederik Werning. „Für viele ist es das wichtigste Thema.“

Der CD ist samt Scherenschleifer zur Stelle. Foto: Dierk Hartleb

Gute Laune auch am Nachbarstand, wo bei der CDU vor allem lokale Themen abgeladen werden. Ein Aufreger sind wieder die Graugänse in der Langst, die gerade Nachwuchs bekommen haben und deren Kot bei Spaziergängern für Verärgerung sorgt.

Ludger Vossenberg, Rita Pöppinghaus-Voss, Rudi Jaschka, Stefan Meisner und Didi Kupfernagel freuen sich besonders über den Zuspruch des Scherenschleifers, den die Partei zum dritten Mal engagiert hat. Und ganz nebenbei füllt sich die Spendendose, in der für die Ukraine-Soforthilfe gesammelt wird, mehr und mehr. Kandidat Markus Höner hat sein Kommen für den nächsten Samstag zugesagt.

Sonniges Plätzchen für die Grünen am Marienplatz. Foto: Dierk Hartleb

Die Ahlener Grünen stehen geschlossen hinter dem Kurs ihrer Berliner Parteiführung. Dafür nehmen Heinrich Wonnemann und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die ihren Kandidaten Ali Bas unterstützen, auch kritische Meinungsäußerungen in Kauf.

„Die Basis“ stellt sich vor. Foto: Dierk Hartleb

Etwas abseits in der Mitte der Fußgängerzone hat die Partei „Die Basis“ ihr Zelt aufgeschlagen. Die junge Partei hat noch keinen Direktkandidaten im Kreis. Sie stützt ihre Politik auf die Säulen Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz. Und zur Ukraine: keine Waffenlieferungen.