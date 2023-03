Die wahre Geschichte eines mutigen Mannes

„Gute Fälschungen sind im Grunde wie kleine Kunstwerke“: Es ist seinem Talent und einem Quäntchen Glück geschuldet, dass Cioma Schönhaus (Louis Hofmann) mitten in Berlin untertaucht. Es ist 1942. Als Jude entgeht er nur knapp der Deportation und lässt sich die Lebensfreude nicht nehmen. An der Seite seines guten Freunds Det (Jonathan Berlin) taucht er dort unter, wo man am wenigsten mit ihm rechnen könnte – in der Hauptstadt selbst.

Hilfe für Hunderte

Dank seines Talents als Grafiker verhilft er Hunderten anderen Jüdinnen und Juden zur Flucht, fälscht verloren gegangene Pässe und bringt sich damit zunehmend selbst in Gefahr. In Berlin hält ihn nicht nur das riskante Versteckspiel, sondern auch Gerda (Luna Wedler), die für ihn zur großen Liebe wird und selbst eine Meisterin in der Tarnung ist. Während sich der Krieg weiter zuspitzt und die Gestapo seine Fährte aufnimmt, braucht er bald selbst einen gefälschten Pass, um seine Flucht zu sichern. Mit dem Fahrrad macht er sich auf zur schweizerischen Grenze.

50 Jahre Abstand

In seinen Memoiren „Der Passfälscher: Die unglaubliche Geschichte eines jungen Grafikers, der im Untergrund gegen die Nazis kämpfte“ blickt Cioma Schönhaus mit beinah 50 Jahren Abstand auf die Kriegsjahre in den 1940ern zurück. In der gleichnamigen Verfilmung „Der Passfälscher“ bringt Regisseurin Maggie Peren die Lebensgeschichte von Schönhaus auf Film. „Der Passfälscher“ wird am Montag (6. März) um 19 Uhr im „Cinema Ahlen“ im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit gezeigt. Eine Einführung zu den Hintergründen des Films erfolgt durch den Journalisten Dierk Hartleb. Kartenvorverkauf unter cinemahlen.de.