Die Winter-WM spielt im Abseits

Die Stimmung steht mehr auf Weihnachten als auf Weltmeisterschaft. Geschäftsleute in Ahlen erwarten kaum Impulse von der Winter-WM in Katar. Wenn überhaupt, könnte im Hauptfinale der Funke zünden. Im Cinema Ahlen sind die Säle für „Avatar 2“ und andere Neuerscheinungen reserviert.

Nein, er ist nicht in Stimmung! „Die WM in Katar. Die WM im Winter. Die WM im Energiekrieg. Da hält sich meine Begeisterung in Grenzen“, spricht Andreas Frenz Klartext. Der Geschäftsführer von Expert Promedia sieht sich Anfang November näher an Weihnachten als an Weltmeisterschaft. Sportausstatter Georg Arnemann erwartet frühestens zum Halbfinale, dass der Funke überspringe. Wenn überhaupt. Im Cinema Ahlen füllen derweil attraktive Filme den Spielplan.