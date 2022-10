Die Zerbrechlichkeit als Thema

Wenn sich am Sonntag die Türen des Kunstmuseums hinter der Ausstellung „Fragile“ schließen, endet eine der erfolgreichsten Ausstellungen. Für Dr. Martina Padberg war es sogar die erfolgreichste, seitdem sie 2020 die künstlerische Leitung des Kunstmuseums übernommen hat.

„Der große Zuspruch der Ausstellung hat mich auch angenehm überrascht“, stellt die Kunsthistorikerin fest.

Blick ins Gästebuch

Ein kurzer Blick ins Gästebuch und die Reaktionen in den sozialen Medien belegen, dass das Thema Glas Besucherinnen und Besucher angezogen hat, die zum Teil eine weite Anfahrt in Kauf nahmen. „Wir hatten auch Besucher aus dem europäischen Ausland“, freut sich Martina Padberg. Mit der Ausstellung – ein Kooperationsprojekt mit der Kunsthalle Vogelmann der Städtischen Museen Heilbronn – ist es dem Kunstmuseum augenscheinlich gelungen, ein speziell am Thema Glas interessiertes Publikum zu erreichen. „Darunter waren auch etliche Glaskünstlerinnen und -künstler“, bestätigt Martina Padberg. Positiv bemerkbar in der Besucherstatistik mache sich auch der Werseradweg, so die Museumsleiterin, zudem hätten auch der Skulpturengarten und das Gartencafé-Restaurant ihren Anteil daran.

Dr. Martina Padberg in der Ausstellung „Fragile. Alles aus Glas." Foto: Dierk Hartleb

Darüber hinaus hätten sich die Mitglieder des Förderkreises des Museums bei einem Besuch der Glashütte Gernheim, die zum LWL-Industriemuseum Petershagen gehört, über die Glasproduktion informiert. Stark nachgefragt seien die Führungen gewesen, resümiert die Leiterin und Kuratorin.

Farbnuancen in einer Skulptur Foto: Dierk Hartleb

Zur Finissage am morgigen Sonntag stellt das Museum seine Vielseitigkeit unter Beweis: Um 18 Uhr lädt das Krimifestival „Mord am Hellweg“ zu einem „Blind Crime Date“ ein, dessen Gast den Besucherinnen und Besuchern erst zu Beginn der Lesung vorgestellt wird. Vorher finden noch zwei Führungen durch die Ausstellung statt.

Zartes aus Glas Foto: Dierk Hartleb

Froh ist Martina Padberg, dass bislang nichts zu Bruch gegangen ist. Entsprechend vorsichtig wird das Team beim Abbau, der am Montag beginnt, zu Werke gehen.

Am 6. November startet die nächste Ausstellung, die sich mit der Künstlergruppe „Zero“ beschäftigt. Weil es sich bei den Exponaten um eine private Sammlung aus Österreich handelt, die sonst nicht zu sehen ist, geht Martina Padberg davon aus, dass das Interesse nicht nur beim „Zero“-Freundeskreis groß sein wird.