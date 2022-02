„Diesen Abend hat Philip I. verdient!“

Alle Ahlener Karnevalsgesellschaften haben am Samstagabend an einem Strang gezogen, um ein gemeinsames Kostümfest auf die Beine zu stellen.

Stadtprinz Philip I. (Rings) bekam am Samstagabend doch noch die Chance zu einem Auftritt vor der versammelten Karnevalistenschar der Ahlener Gesellschaften. Denn kurzfristig hatten der Ahlener Carneval-Club (ACC) und die Schwarz-Gelben Funken (SGF) ein Kostümfest im Hof Münsterland auf die Beine gestellt.

Die Gesellschaften wollten bewusst vorrangig allen organisierten Karnevalisten die Freude einer Feier bereiten, sie wurde deshalb auch nicht öffentlich angekündigt. „Die Idee kam nach der Prinzenmesse vor eineinhalb Wochen“, beschrieb ACC-Präsidentin Denise Forgo, mit SGF-Präsident Dominik Isermann Sitzungspräsidentin des Abends, die Situation zum Auftakt des Festes. Das am Donnerstag mit dem Beginn des Ukraine-Feldzugs Fragen ob der tatsächlichen Durchführung aufkamen, verhehlte der BAS-Vorsitzende Andreas Lerley auf der Bühne nicht. „Was ist richtig, was ist falsch? Ich weiß es nicht und wir könnten darüber endlos diskutieren“. Man könne auch beide Ansichten nicht verurteilen. Die Karnevalisten stünden solidarisch hinter den Osteuropäern, Karneval bedeute schließlich auch, solidarisch hinter einer Sache zu stehen. Andreas Lerley forderte daraufhin, wie vor der Pandemie in vielen Gottesdiensten üblich, die Jecken auf, die Hand ihres Nachbarn zu ergreifen und ihm Frieden zu wünschen. Der BAS-Vorsitzende erhielt für seine Worte einen großen Applaus.Kostümfest im Hof MünsterlandRalf Steinhorst

Trotz der kurzen Vorlaufzeit gab es ein ausgeprägtes Bühnenprogramm, an dem sich alle Gesellschaften beteiligten. Der aus SGF-Reihen stammenden Band „De Poettkes“ kam dabei eine besondere Rolle zu, erstmals agierte sie als Showband, wie aus Comedy-Shows bekannt. „Den ersten Tusch haben wir erst heute Mittag geprobt“, beschrieb Sängerin Katrin Rings das kurzfristige Engagement.

Die Stimmung war über den Abend sehr gut, wenn auch Anfangs leicht verhalten. War es die Ungläubigkeit der knapp über 100 Karnevalisten, doch noch feiern zu können? Denise Forgo beschrieb es so: „Es hat gedauert, sich das Kostüm anzuziehen – das hatten wir lange nicht“. Zutritt gab es nur geimpft und tagesgetestet, Stichproben des kurzzeitig prüfenden Ordnungsamts ergaben keine Beanstandungen.

Und so konnten die Wonneproppen, Tanzmajor Phil, Tanzmariechen und Prinzentochter Elsa, die Dancing Mamis und die ACC-Garde als Prinzenbegleitung doch noch zum Sessionsende ihre Tanznummern auf die Bretter bringen. Neben den „De Pöttkes“ heizten die „Happy Trumpets“ mit Mitmachliedern zum Klatschen und Schunkeln die Stimmung an.

Standartenträger wieder mit an Bord

Mit dem Kattenvenner Bauern Heinrich Schulte Brömmelkamp konnte kurzfristig auch ein Programmpunkt von außerhalb verpflichtet werden, der mit den Lachmuskeln der Jecken spielte. „Du bist eine Elfe? Was kann die Natur gute Tage haben“, band er einige Karnevalisten immer wieder in sein Programm mit ein.

Ein Höhepunkt war ohne Zweifel der Auftritt von Stadtprinz Philip I. (Rings) und seinen Adjus Alexander Wilk und Ingo Rütten. Auch der zuletzt coronabedingt fehlende Standartenträger Andreas Burian war wieder mit an Bord. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Tag noch erleben darf“, schloss der Stadtprinz seine Tagestour auf dem Kostümfest erleichtert ab. Für seinen Wagemut, in eine so ungewisse Session zu gehen, Philip I. trat als einziger Stadtprinz im Kreis Warendorf an, erhielt er von Dominik Isermann großen Respekt: „Wir sind als Karnevalisten verdammt froh, dass ihr diese Session angegangen seid – vielen, vielen Dank!“. Worauf großer Applaus und „Philip, Philip“ Rufe im Saal ertönten. Ex-ACC-Senatspräsidentin sprach im kleinen Kreis das aus, was wohl alle dachten: „Diesen Abend hat Philip I. sich verdient.“