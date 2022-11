Dieser Abend bleibt in Erinnerung

Gelungener Jahresabschluss des städtischen Seniorenprogramms: „Um acht am Schacht“ wurde den Gästen am Freitagabend in der Lohnhalle viel geboten.

„Das war ein toller Abend: Gemütlichkeit, Atmosphäre und nicht zuletzt das Programm waren super.“ Viele solche Komplimente erhielt Anne Althaus am Freitagabend in der Lohnhalle der Zeche Westfalen. Die Leiterin der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ konnte mehr als hundert Gäste zum traditionellen Jahresabschluss des Ahlener Seniorenprogramms begrüßen. Un-ter dem Motto „Um acht am Schacht“ sorgten Ralf Doodt, Nadine Burian, Prinz Ossi I. mit den „Hellbach-Nixen“, die „Happy Trumpets“ und nicht zuletzt Emily Küpperbusch alias Tina Turner für einen Abend, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.

„ »Veranstaltungen wie diese machen das Leben lebens- und liebenswert.« “ Sozialdezernentin Stephanie Kosbab

„Jetzt ist nach langer Pause wieder Begegnung und Geselligkeit erlaubt, Veranstaltungen wie diese machen das Leben lebens- und liebenswert“, sagte Kultur-und Sozialdezernentin Stephanie Kosbab zur Begrüßung. „Genießen Sie den Abend.“ Da musste sie nicht lange bitten. Schon nach den ersten musikalischen Klängen des Duos Ralf Doodt und Nadine Burian füllte sich die Tanzfläche mit Paaren und Einzelpersonen. Das Angebot eines Wunschkonzerts wurde gerne angenommen, und so sorgten Schlager von Helene Fischer wie „Atemlos“, aber auch Evergreens wie „Rote Rosen“ von Hildegard Knef für Stimmung.

Ralf Doodt und Nadine Burian erfüllten Musikwünsche. Foto: Angelika Knöpker

Mit dem Einzug des frischgekürten Stadtprinzen Ossi I. erlebte das Publikum einen Höhepunkt des Abends. Musikalisch eingestimmt und begleitet durch die „Happy Trumpets“ begrüßte Seine Tollität die Gäste in bester Stimmung. Er forderte sie auf, ihm in der fünften Jahreszeit treu zur Seite zu stehen und die Veranstaltungen zu besuchen. Für die Anwesenden besonders interessant: Am 12. Februar wird in der Stadthalle Seniorenkarneval gefeiert.

Die Vorhelmer „Hellbach-Nixen“ brachten anschließend den Saal zum Brodeln. Die elf jungen Damen beeindruckten die Gäste mit ihren Showtänzen voller akrobatischer Leistungen in einem atemberaubenden Tempo. Prinz Ossi I. bat Anne Althaus vor die Bühne und überreichte ihr Präsente und den obligatorischen Orden als Dank für ihre engagierte Arbeit. In diesem Zusammenhang erinnerte Teamleiter Simon Büscher an zahlreiche Angebote für Senioren über das Sinn-Netzwerk.

Temperamentbündel: Emily Küperbusch als Tina Turner. Foto: Angelika Knöpker

Und dann kam Emily Küpperbusch. Sowohl ihr Outfit mit Löwenmähne und Highheels als auch ihre Stimme waren nah dran am Original. Wie ein Wirbelwind sauste sie durch die Halle und begeisterte das Publikum mit Tina Turners größten Hits wie „Your‘re simply the best“, „Proud Mary“ oder „What is love?“ Ohne Zugabe durfte das Temperamentbündel nicht gehen und musste abschließend noch viele Autogrammwünsche erfüllen. Erst gegen Mitternacht leerte sich der Saal nach dem schon traditionellen Trompeten-Solo der Musiker.