Dieser Klang öffnet den Himmel

Mit einem Festgottesdienst hat der Evangelische Posaunenchor am späten Sonntagnachmittag sein 100-jähriges Jubiläum in der Paul-Gerhardt-Kirche gefeiert. Pfarrer Martin Frost würdigte den Posaunenchor als wichtigen Bestandteil der Gottesdienste.

„Heute spannt sich ein weiter Kreis von 1922 bis 2022 – kaum ein Menschenleben kann einen solchen Zeitraum überblicken“, begrüßte Martin Frost die Besucherinnen und Besucher. Der Posaunenchor habe eine wechselvolle Geschichte in Deutschland miterlebt. Dabei habe er die Gottesdienste durch seine Musik bereichert. „Was sich hier ereignet, ist eine christliche Predigt durch Musik, die das Herz bewegt“, betonte der Pfarrer. Denn durch den Klang der Bläser öffne sich der Himmel.

Vom Bläserspiel ergriffen

Pfarrer Frost dankte allen, die sich in den vergangenen 100 Jahren in den Dienst des Evangelischen Posaunenchores gestellt haben. Schon vor 2000 Jahren seien die Menschen vom Bläserspiel ergriffen gewesen, was eine in der Bibel beschriebene Tempeleinweihung belege. Zum Glauben gehöre das harmonische Musizieren und Singen, die Musik verbinde mit Gott und auch untereinander: „Ich bin mir sicher, Gott liebt die Musik, sonst hätte er sie nicht erfunden.“

Nach dem Gottesdienst erhielten die Musikerinnen und Musiker als Dankeschön Blumen überreicht. Foto: Ralf Steinhorst

Im Festgottesdienst wurde der von Rolf Leuthardt geleitete Posaunenchor von Reinhold Leuthardt an der Orgel begleitet, aus praktischen Gründen spielten die Bläser deshalb auf der Orgelbühne. Als sie nach dem Festgottesdienst das Kirchenschiff betraten, wurden sie von den Gästen mit Standing Ovations empfangen. Damit sie auch sichtbar in ihrem Spiel verfolgt werden konnten, gaben sie mit dem Lied „Abend wird es wieder“ im Altarraum eine Zugabe. Das Lied hat bei den Proben Tradition, es wird immer zum Schluss gespielt. Als Dank bekamen die Musikerinnen und Musiker Blumen überreicht. Jörg Kunert vom Förderverein der Paul-Gerhardt-Kirche hatte ein Flachgeschenk mitgebracht.

Der Evangelische Posaunenchor wurde 1922 vom damaligen Leiter der Diesterwegschule, Friedrich Menke, ins Leben gerufen. Seitdem wurde die Bläsergruppe von mehreren Leitern geführt. Nach dem Zweiten Weltkrieg stand der Posaunenchor vor dem Aus, wurde dann aber von Pfarrer Hankel wieder neu ins Leben gerufen.