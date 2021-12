Diesterwegschule will ins Netzwerk

Nun ist es amtlich: Die Diesterwegschule stellt als erste Grundschule im Kreis Warendorf den Aufnahmeantrag, um „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ zu werden.

Auf dem Weg dorthin beschäftigten sich die Kinder zunächst im Rahmen des Theaterprojektes des „People‘s Theater“ mit Vorurteilen und Werten wie Freundschaft, Respekt und Vielfalt. Praktisch umsetzen konnten die Kinder diese Werte dann gleich gemeinsam mit dem Trommelzauberevent an ihrer Schule. „In den Klassen wurden dann noch mal die Themen Rassismus und Courage besprochen“, erzählt Schulsozialarbeiterin Rena Lohel. „Spätestens jetzt war eigentlich klar, eine Schule, die diese Werte lehrt und lebt, kann nur eine Schule ohne Rassismus sein.“

Große Mehrheit für den Antrag

Anschließend konnten die Kinder dann aktiv mitwählen, ob sie dafür sind, dass die Diesterwegschule einen Antrag stellt, um in das Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen zu werden.

Am Montag war es soweit, die Stimmzettel wurden von der Wahlleitung ausgezählt. Die Klassensprecherinnen und -sprecher der vierten Klassen waren selbst gespannt, wie das Ergebnis wohl ausfallen würde. Eine große Mehrheit aller Mitglieder der Schulgemeinschaft hatte sich für den Antrag ausgesprochen. Nachdem die Wahlleitung die Stimmzettel in einem verschlossenen Umschlag mit dem Wahlprotokoll an die Schulleiterin Antonia Heringloh übergeben hatte, wird nun der Aufnahmeantrag an die Bundeszentrale des Netzwerks in Berlin geschickt.