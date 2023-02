Dieter Hoffmann bleibt Vorsitzender

Vorstandneuwahlen, Jubilarehrungen sowie die Verabschiedung eines Vorstandsmitgliedes und einer sehenden Helferin standen im Zentrum der Jahreshauptversammlung des Blindenvereins Hamm-Ahlen im Liebfrauenzentrum. Vorsitzender Dieter Hoffmann wurde im Amt bestätigt.

In seinem Tätigkeitsbericht hob der Vorsitzende besonders 100. Geburtstag des Blindenvereins, der am 22. September 1922 gegründet worden war, hervor. Es folgte die Jubilarehrung, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Hildegard Scharfscheer wurde für 20 Jahre und Horst Hartl für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Scharfscherr konnte an der Versammlung nicht teilnehmen. Hartl erhielt neben einer Urkunde des Landesverbandes ein Präsent. Er bedauerte, dass die Blindensportgruppe, in der er fast 40 Jahre lang aktiv bei Torball, Kegeln und Leichtathletik war, seit 2007 nicht mehr existiert.

Verabschiedung langjähriger Mitarbeiter (v.l.): Vorsitzender Dieter Hoffmann, Heinz Elbers, Josef und Resi Paletta. Foto: Blindenverein Hamm-Ahlen

Zwei langjährige Mitarbeiter wurden aus gesundheitlichen Gründen verabschiedet. Resi Paletta stellte ihr Amt als sehende Helferin, das sie seit 1999 ausübte, zur Verfügung. Horst Josef Paletta trat nach 28-jähriger Tätigkeit im Vorstand, davon 16 Jahre als stellvertretender Vorsitzender, nicht mehr zur Wahl an. Aufgrund seiner sich verschlimmernden Taubblindheit sei eine vernünftige Mitarbeit nicht mehr gegeben. Er werde weiterhin dem Verein mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.

Heinz Elbers verlas den Kassen- und Kassenprüfbericht. Mit einem soliden Kassenstand sei die Weiterführung des Vereins für die Zukunft gesichert.

Jubilarehrung: Vorsitzender Dieter Hoffmann grautuliert Horst Hartl. Foto: Blindenverein Hamm-Ahlen

Danach erfolgte die Neuwahl des Vorstandes. Statt wie bisher aus vier Personen besteht dieser nur noch aus drei Personen: Erster Vorsitzender Dieter Hoffmann (Wiederwahl), zweiter Vorsitzender Thomas Kerkmann (bisher Beisitzer) sowie Beisitzer und Ansprechpartner für den Bereich Ahlen Fritz Neumann (Wiederwahl).

Der Blindenverein hat zurzeit 77 Mitglieder. Die Vorstandsmitglieder sind telefonisch zu erreichen: Dieter Hoffmann, 02381/8766198, Thomas Kerkmann, 02381/51171, und Fritz Neumann, 02382/4748.

In Ahlen und in Hamm finden weiter die monatlichen Kaffeetreffs in neuen barrierefreien Räumlichkeiten statt, jeden zweiten Dienstag von 15 bis 17 Uhr im Barthelhof in Ahlen und jeden dritten Dienstag im Gemeindehaus des Lutherzentrums Hamm-Mitte, ebenfalls von 15 bis 17 Uhr. Für beide Veranstaltungen sind Anmeldungen bei den jeweiligen Vorstandsmitgliedern in Ahlen und Hamm erforderlich. Während dieser Zeit steht der Vorstand für Ratsuchende zur Verfügung.