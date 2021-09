Digital statt in Vereinen aktiv

Seit dem 21. Juli ist Marie-Kristin Henke die neue Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Ahlen. Im Integrationsrat stellte sie sich und ihre Arbeit am Donnerstagnachmittag vor.

Marie-Kristin Henke sah die Tendenz, dass das Ehrenamt vor Ausbruch der Corona-Pandemie an Zuwachs gewonnen, dann aber seinen Stellenwert verändert habe. So habe sich das Ehrenamt zunehmend digitalisiert. Statt in Vereinen haben sich die Tätigkeiten vielfach in die Nachbarschaftsunterstützung verlagert. „Nach Corona freuen sich die Ehrenamtler wieder loslegen zu können“, verbreitete sie aber Optimismus und Tatendrang.

In vielen Bereichen spielt das Ehrenamt eine nicht wegzudenkende Rolle, wie unter anderem im Sozialen, Sport, Kultur, Schule und Kindergarten oder bei Feuerwehren und Rettungsdiensten. „Eine Kommune ohne Ehrenamt ist nicht möglich“, machte Marie-Kristin Henke deutlich. In Ahlen ist die Ehrenamtsbeauftragte im Bereich der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ angesiedelt, damit besteht eine enge Kooperation mit dem SINN-Netzwerk. Denn gerade Senioren sind ehrenamtlich aktiv. Einen weiteren Schwerpunkt legt die neue Ehrenamtsbeauftragte auch auf die Themengebiete Inklusion und Migration.

Neue Wege in der Digitalisierung

Da die Pandemie den Themenbereich Digitalisierung in den Fokus gestellt hat, werden auch hier neue Wege gegangen. Beim Projekt Tablet-Verleih können Ehrenamtliche geförderte Tablets nutzen, um diese Senioren zu erklären. Beim weiteren Projekt „Digitaler SINN-Treff“ können diese Tablets ebenfalls genutzt werden. Weitere Aufgaben sieht Marie-Kristin Henke unter anderem in der digitalen Ehrenamtsbörse, der Gratifikation des Ehrenamts oder der Qualifikation und Schulung für Ehrenamtliche. Auch die Attraktivität der Ehrenamtskarte soll gesteigert werden.