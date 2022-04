Digitale Verbindung in die Heimat

Die Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten in der Ukraine können jetzt leichter Kontakt in ihre Heimat und ihren Angehörigen halten. Ihre Unterkunft in der ehemaligen Mammutschule ist jetzt mit W-LAN ausgestattet.

Schnell weg aus dem Kriegsgebiet. Das war die Devise vieler Flüchtlinge aus der Ukraine, die jetzt in der Notunterkunft in der ehemaligen Mammutschule am Röteringshof untergekommen sind. Was ihnen blieb, war wenig mehr als das, was sie auf dem Leibe trugen. Jetzt in Sicherheit, wollen die zahlreichen Frauen mit Kindern und einige Männern wissen, wie es zuhause aussieht. Und das geht am besten digital.

Eine runde Zusammenarbeit

„Wir können jetzt die gesamte Bandbreite der digitalen Versorgung anbieten“, bedankt sich Bürgermeister Dr. Alexander Berger bei den Unterstützern Rotary-Club Ahlen und der Firma „IT4you“. Denn die haben Hard- und Software gespendet und vor Ort eingerichtet. „Natürlich ist es ein dringendes Anliegen, sich über das Wohlergehen der Daheimgebliebenen zu informieren, da sahen wir uns ganz klar in der Pflicht zu helfen“, sagt Friedrich Reckermann vom Rotary Club Ahlen. Der übernahm die Kosten der Hardware.Die Anlage zu konfigurieren, war die Aufgabe von Ali Almonsa. „Ich komme aus Syrien und bin bei Eric Fellmann in der Ausbildung. Da war es für mich eine tolle Sache, hier für die Kommunikation mit der Heimat der Menschen zu sorgen“, freut sich der angehende IT-Experte des Hauses „IT4you“. Dessen Inhaber Eric Fellmann freut sich sehr, dass es eine runde Zusammenarbeit war. „Das gilt besonders auch für die Mitarbeiter des Zentralen Liegenschaftsmanagements“, bedankt sich der Unternehmer.

W-LAN für die ehemalige Mammutschule Foto: Peter Schniederjürgen

Hier seien die verschiedenen Kompetenzen auf das Produktivste zusammengekommen. Das Lob freut die ZGM-Mitarbeiter Thomas Kaller und Andreas Krätzig. Die Männer kennen die alten Schulgebäude aus dem sprichwörtlichen Effeff und sorgten mit viel Einsatz für die Vorbereitungen, die nötig waren, um die Hardware für die WLAN-Ausstattung zu installieren.

„Durch die sehr einfach gehaltenen Zugänge ist es allen unseren Gästen nun wieder möglich, Kontakt in die Heimat aufzubauen“, freut sich Lisa-Marie Rammler, Gruppenleiterin der Jugendförderung der Stadt Ahlen und faktisch Leiterin der Flüchtlingsunterkunft. Die Verbindung sei für die Menschen, die dort untergebracht sind, beinahe überlebenswichtig, da viele noch ihre Angehörigen im Kriegsgebiet haben. „Da ist es doch unerträglich, nicht zu wissen, was dort passiert. Gut, dass wir nun endlich diese praktische Lösung haben“, schließt sich auch Stephanie Kosbab, Sozialdezernentin der Stadt, dem Dank an Rotary und „IT4you“ an.