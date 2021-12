Digitaler Ausbau und Austausch auf Englisch

Da es an der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule (TMG) in diesem Schuljahr keinen Austausch mit der Partnerschule in Istanbul geben wird, suchten Denis Aydin und die beiden Englischlehrerinnen Julia Jacobi und Jessica Watson nach anderen Möglichkeiten, ihre leistungsstarken Schülerinnen und Schüler in der englischen Sprache und im Austausch mit anderen Jugendlichen zu fordern.

Schülerinnen und Schüler aus der „eTwinning“-Gruppe der Schule tauschen sich ohnehin laufend mit Schulen in Europa aus – warum nicht mit der Partnerschule in Istanbul? Dass dies dann auch noch mit der Gamingplattform Minecraft als Medium geschehen sollte, stellte für die Jugendlichen in der Türkei und in Ahlen einen besonderen Reiz dar.

Instrument zur sozialen Interaktion

Computerspiele sind für Schülerinnen und Schüler nicht nur Spaß und Ablenkung vom Alltag, sondern wichtiges Instrument zur sozialen Interaktion mit Gleichaltrigen, so die TMG in einer Pressemitteilung. Die Spiele förderten digitale Kompetenzen und Fähigkeiten, Probleme zu lösen, aber auch Kreativität und Teamfähigkeit. In Schulen werde die Vermittlung von Lerninhalten über „game-based Learning“ immer wichtiger. Das Austauschprogramm der TMG ist über die Deutsch-Türkische Jugendbrücke organisiert, die Gaming und Schulaustausch zusammenbringen möchte. Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und der Türkei spielen gemeinsam mit einem Ziel: Sie bauen eine digitale Welt, in der sie sich über ihre Lebenswelten austauschen, Vorurteile abbauen und Gemeinsamkeiten entdecken.

Drei virtuelle Sitzungen

Schnell wurden in Ahlen und Istanbul die Pläne konkret und man traf sich zu einer ersten von insgesamt drei „Sitzungen“. Die Aufgabenstellung: Die Schüler sollen das Schulgebäude der Partnerschule jeweils digital über die Gamingplattform Minecraft nachbauen. Die gesamte Kommunikation läuft auf Englisch.

„Es macht Spaß und fordert mich, ich freue mich schon auf die nächsten beiden Workshops“, murmelte Ishak Kus. Er war ganz vertieft in seine Aufgabe, denn am Ende musste ein Konzept für eine Präsentation stehen.