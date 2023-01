Dimi lädt zum Neujahrsessen im Forum gegen Armut ein

Ende November war es, als der Ahlener Singer-Songwriter „Dimi on the Rocks“ im „Shim Sham“ auf dem Zechengelände zu einem Jahresabschlusskonzert geladen hatte. Der Sänger, der sich schon oft für soziale Projekte in Ahlen engagiert hat, hatte auch dieses Mal eine Wohltätigkeitsaktion in die Veranstaltung eingebaut und mit der Versteigerung seiner Playlist des Abends Geld für ein Weihnachtsessen im Forum gegen Armut gesammelt.

Höchstes Gebot von Eric Fellmann

Die Playlist hatte 100 Euro eingebracht, Eric Fellmann hatte das höchste Gebot abgegeben. Und nicht nur das. Eric Fellmanns Freundeskreis legte noch einmal 500 Euro drauf, so dass schließlich ein Betrag von 600 Euro fürs Forum zusammenkam. „Wir wollten unbedingt, dass das Projekt von Dimi gelingt“, freute sich Eric Fellmann über die engagierte Aktion.

„Ich hatte schon immer den Wunsch, ein Weihnachtsessen im Forum gegen Armut zu veranstalten. Das hat aber aus Zeitgründen nicht geklappt“, erklärte Dimi Kassiouris. Daraus sei nun schließlich ein Neujahrsessen geworden, das am Donnerstagnachmittag stattfand. 20 Gäste des Forums gegen Armut durften sich so über Spätzle, eine Gemüsepfanne und Putengeschnetzeltes freuen und genossen das gemeinschaftliche Essen zum neuen Jahr.