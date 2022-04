Dimi spielt wieder im „Wohnzimmer“

„Dimi on the Rocks“ bringt neue „Firesuckers“ mit zum Konzert in der Schuhfabrik.

„Dimi on the Rocks“ ist Songwriter, Lebenskünstler und Rock‘n‘Roller, wie er im Buche steht. Wahre Geschichten aus seinem bunten Leben werden in einen deftigen Rock-Blues-Country-Whiskey-Cola-Mix untergerührt – und zwar am 9. April (Samstag) um 20 Uhr in der Reihe „Exklusive Konzerte für Very Interested People“ in der Schuhfabrik.

Das zehnjährige Bandjubiläum im vergangenen Jahr musste aus bekannten Gründen ausfallen, umso mehr wird es für Dimi Zeit, endlich wieder auf die Bühne der Schuhfabrik zurückzukehren. Seine ausdrucksstarke dunkle Stimme sorgt für die einzigartige Atmosphäre der blues-rockigen Songs. Mit seinen neu firmierten „The Firesuckers“ stehen ihm jetzt vier erfahrene Musiker zur Seite. Auch durch Corona hat sich Dimi nicht stoppen lassen, aber er konnte natürlich bei weitem nicht so viele Konzerte geben, wie unter normalen Umständen. Die Zeit hat er aber genutzt, um seine Band neu zusammenzustellen.

Vollgas-Drummer und filigrane Virtuosen

Die neuen Firesuckers sind der hungrige Vollgas-Drummer „Tom the Bomb“, der die Füße nicht still kriegt, „Mr. Mad Maik“ zupft die vier Saiten am Kontra- oder E-Bass und der filigrane Virtuose „Mr. T.“ besetzt die zweite Solo-Gitarre. Und schon etwas länger ist „Hilly Billy“ für die Gitarre verantwortlich.

Für Dimi bedeutet der Auftritt in der Schuhfabrik immer einen absoluten Höhepunkt des Jahres: „Hier auf der Bühne zu stehen ist für mich wie in meinem eigenen Wohnzimmer zu spielen, nur größer“, so der sympathische Frontmann.

„Exklusive Konzerte für Very Interested People!“ unter diesem Titel präsentiert die Schuhfabrik Konzert-Highlights – exklusiv für nur 100 leidenschaftliche Konzertfans, die sich bei der Veranstaltung sicher und wohl fühlen sollen. Es gelten die aktuellen Einlassvoraussetzungen.

Tickets sind im Vorverkauf für 15 Euro in der Kneipe der Schuhfabrik oder unter events.schuhfabrik-ahlen.de erhältlich. Restkarten an der Abendkasse kosten 20 Euro.