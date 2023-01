„Dingens“ – Schutzpatron Vergesslicher

Die Bullemänner“ – seit elf Jahren zählen sie zum festen Veranstaltungsprogramm in der Stadthalle. Nach dreijähriger Pause gab es am Samstagabend ein Wiedersehen, wobei die Autokennzeichen auf dem Parkplatz zeigten, dass die Fans nicht nur aus dem Kreis Warendorf kamen.

„Plem“ heißt das neue Programm der westfälischen Comedians Augustin Upmann und Heinz Weißenberg, unterstützt durch die „Tastenfachkraft“ Svetlana Svoroba. Die Vollblut-Musikerin aus der Ukraine erwies sich nicht nur als Meisterin am Klavier, sondern brillierte auch mit ausdrucksstarker Stimme. Wer mal wieder so richtig lachen und den Alltag vergessen wollte, der war bei den „Bullemännern“ richtig. Politik, Gesellschaft, Landleben, Ableben – zu allem hatten die Komiker etwas zu sagen. „Mit jeder Lüge wird Putins Tisch länger. Man sollte ihn wie Oma in Betreuung geben. Aber wer könnte es machen?“ Gerhard Schröder könnte der Richtige sein.

Exkurs in die Vergangenheit

Beide sind in ihrer Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv und waren während der Pandemie in Quarantäne: 14 Mann, 14 Tage auf 14 Quadratmetern. Bei einem Exkurs in ihre Vergangenheit schwelgen die „Bullemänner“ in Erinnerungen an ihre Stammkneipe: „Was dem einen die Teestube ist, ist für uns das ,Zwitscherstübchen‘“, ziehen sie einen Vergleich und loben die „Westfälischen Tapas“ mit Soleiern , Frikadellen, Erdnüssen und Underberg auf der Theke, während im Regal die Piasten-Pralinenkästen auf ihre Abnehmer warten. „Heimat ist da, wo Du satt wirst“, stellten sie fest und untermauern diese These mit einem Lied.

„Wer kennt denn die Dammer Berge?“, fragen sie das Publikum und vergleichen die Raststätte, die sich über die Autobahn erstreckt mit der Rialto-Brücke in Venedig. Opa, so wissen sie zu berichten, hat hier schon Musik-Größen getroffen, die ihre Eindrücke später in Liedtexten verarbeitet haben, so zum Beispiel „Simon and Garfunkel“ mit „Bridge over troubled water“.

Was Inflation bedeutet, das erklärt August dem Heini so: „Wenn ein Haarschnitt jetzt 15 Euro kostet, der mal fünf Euro gekostet hat, als du noch Haare hattest.“ Apropos Alter: Beide gehen auf die 70 zu – und sehen darin Vorteile. „Dann kannst du schon nachmittags feiern.“ Aber aufpassen müssen sie auf „Dingens“, den Schutzpatron der Vergesslichen, der so manches Schnippchen schlägt, so dass Heini nicht einmal mehr die Namen der Beatles nennen kann. Schwamm drüber. Mit „Let it be“ der legendären Pilzköpfe verabschieden sie sich nach zwei Stunden von einem begeisterten Publikum.