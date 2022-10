Tanzcafé Müller, „Ambassador“ oder „Platinum“ – Namen, die Ahlener wie Auswärtige mit einem Gebäude an der Hammer Straße verbinden, das Philipp Bake und Thomas Tutak derzeit auf Vordermann bringen. Unter dem Namen „Monkeys“ will das Duo die Diskotheken-Geschichte weiterschreiben.

„Ambassador“, „Hollywood“ oder „Amadeus“ – klangvolle Sterne am Ahlener Diskothekenhimmel, die längst verglüht sind. Wenn es Feierfreudige heute auf die Tanzflächen zieht, dann in der Regel auswärts. Das wollen Philipp Bake und Thomas Tutak ändern. An einem bewährten Standort: Das alte „Ambassador“ an der Hammer Straße, das zuletzt unter dem Namen „Platinum“ kurz leuchtete und seit Jahren geschlossen ist, wird im kommenden Jahr wiedereröffnet.