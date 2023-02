DJ-Points heizen Stimmung weiter an

Musik auf den Wagen und auch am Straßenrand: Um die Stimmung noch weiter anzuheizen, schallt zum Ahlener Rosenmontagszug die Partymusik auch an vier fest eingerichteten Stellen aus DJ-Boxen.

So eng dürfte es zum Rosenmontagsumzug in der Ahlener Innenstadt wieder werden.

Nach zwei Jahren ohne Jecken auf den Straßen wird es am Rosenmontag endlich wieder bunt und laut in der Narrhalla Ahlensia! Mit dem Rosenmontagszug findet die Karnevalssession ihren Höhepunkt. Dazu erhoffen sich die Karnevalisten eine trockene und sturmfreie Witterung sowie tausende von jubelnden Jecken entlang der Zugstrecke.

Die Teilnehmer des Umzugs versammeln sich ab 12 Uhr auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz und bringen sich in Position. Der Aufstellungsplatz ist aus Sicherheitsgründen für Zulieferfahrzeuge gesperrt. Diese können in einer dafür vorgesehenen Zone des Platzes in Nachbarschaft zum Kreisverkehr geparkt werden.

Über die Rottmannstraße und den Wetterweg zieht der Lindwurm ab 14 Uhr zur Schachtstraße, wo der Umzug um 14.11 Uhr beginnen soll. Auf der Anfahrtsstrecke bis zur Ecke Wetterweg / Schachtstraße sind die Teilnehmer angehalten, aus organisatorischen Gründen keine Kamelle zu werfen. Der offizielle Zugweg ist der Bekannte und führt über Schachtstraße, Hansastraße, Rottmannstraße, Gebrüder-Kerkmann-Platz, Bahndamm, Südbrede, Südstraße, Südenmauer, Westenmauer, Weststraße, Oststraße, Gebrüder-Kerkmann-Platz und Rottmannstraße zurück zum Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz.

An der Zugstrecke befinden sich an folgenden Punkten DJs, um mit Musik die Partystimmung anzuheizen: Gebrüder-Kerkmann-Platz, Bahnhof / Stadtwachtbüro, Kunstmuseum / Tor des Westens und Marienplatz.

In diesem Jahr machen sich 37 Nummern auf den Weg. Eine Besonderheit stellt die Fußgruppe der KG Neustadt dar, die 15 ukrainische Flüchtlinge mit integriert hat. Wagen, Fußgruppen und Begleiter stellen sich in folgender Reihenfolge auf:

1. DRK Ortsverein Ahlen, Führungsfahrzeug

2. BAS-Hahn Helau

3. Holländische Kapelle „De Beiler Notenkrakers“

4. BAS Lokomotive

5. KG Pütt Pott Ploug Bömmelkes

6. KG Pütt Pott Ploug Tanzgarde / Werseflotte

7. KG Pütt Pott Ploug Elferrat

8. Innosozial-Fußgruppe „Entfalte dein Potential“

9. Holländische Kapelle „Dixielandband Firemen’s Favorites“

10. Nord West Humor

11. KG Kükengarde Fußgruppe „Elfen & Drachen“

12. KG Kükengarde Kükenwagen

13. KG Kükengarde Kinderprinzenwagen

14. KG Freudenthal im Verbund mit ukrainischen Flüchtlingen

15. Holländische Kapelle „De Helderse Klepperbloazers“

16. KG ACC Rappelkiste

17. KG ACC Fußgruppe „Die lustigen Puppenspieler“

18. KG ACC Jugendgarde

19. KG ACC Elferrat

20. KG ACC Große Garde „Oma’s on Tour“

21. KG ACC Senatoren

22. KG Nett un Oerndlik Elferrat

23. KG Nett un Oerndlik

24. KG Nett un Oerndlik Gemeinschaftswagen

25. KG Schwarz-Gelbe-Funken „Crazy Family“

26. KG Schwarz-Gelbe-Funken Fußgruppe

27. KG Schwarz-Gelbe-Funken Wonneproppen

28. KG Schwarz-Gelbe-Funken Dancing Mamis

29. KG Schwarz-Gelbe-Funken Elferrat

30. KG Schwarz-Gelbe-Funken Senatoren

31. KG Neustadt Kids

32. KG Neustadt Elferrat

33. KG Neustadt Senatoren

34. KG Klein Köln Hellbachnixen „Prinzengarde“

35. Blasmusikfreunde „Happy Trumpets“

36. BAS Prinzenwagen „Stadtprinz Ossi I.“

37. DRK Ortsverein Ahlen Schlussfahrzeug

Im Anschluss an den Rosenmontagsumzug finden traditionell in den Innenstadtkneipen Rosenmontagspartys statt, ab 16.11 Uhr beginnt dann auch in der Stadthalle die „After-Zug-Party“. Der Eintritt dort ist frei, es wird aber ein Mindestverzehr von sechs Euro in Form von zwei Wertmarken erhoben. Gegen 18 Uhr ist die Prämierung der besten Wagen und Fußgruppen des Umzugs geplant.