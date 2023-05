„Doc Polly“ im Team der ARD-Haustierprofis

Das Erste hat noch gefehlt: Ab Juni ist die Ahlenerin Dr. Tanja Pollmüller bei den Haustierprofis zu sehen. In den Medien kennt man sie bereits als „Doc Polly“.

Dauerkratzender Hund, inkontinente Katze oder ein Kaninchen, dem sein Besitzer eine noch behaglichere Haltung verordnen lassen möchte: Fälle wie diese sind ab dem 12. Juni ein Fall für die Ahlenerin Dr. Tanja Pollmüller. Als „Doc Polly“ inzwischen auf vielen Kanälen medial präsent, ist ihr Rat in einer neuen Staffel erstmals auch im Ersten gefragt. Die ARD kündigt den Start ihres Formats „Die Haustierprofis“ mit Tierfreund Ralph Morgenstern an. 15 Folgen sind im Kasten, der Drehort ein Naheliegender: das historische Wasserschloss Haus Venne in Mersch.