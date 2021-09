Dolberg wächst: Feuerwehrpläne darauf ausgelegt

Wie weit sind die Planungen für das neue Feuerwehrhaus in Dolberg fortgeschritten? ZGM-Leiter Florian Schmeing gab darüber im Ortsausschuss Auskunft. Dieser beschloss: Der Rat soll die Verwaltung mit der Errichtung beauftragen.

Entstehen soll der Neubau am Standort Alleestraße / Am Königsbusch. Gegenüber ersten Planungen gab es in der Zwischenzeit allerdings weitere Ergänzungen, um das neue Feuerwehrhaus auch zukunftssicher zu machen. Dazu gehören die Aufstockung der Fahrzeughalle von drei auf vier Stellplätze sowie technische Anpassungen hinsichtlich der Autarkie und Nachhaltigkeit. Im Außenbereich sollen eine Übungsfläche und eine vollständige Umzäunung entstehen. Neu ist auch, dass das Gebäude aufgrund seiner unabhängigen Energieversorgung für die Bevölkerung als Anlaufpunkt in Großschadensfällen dienen soll. Dementsprechend werden die Küche und der Sanitärbereich großzügiger ausgelegt. Die Schulungs- und Ausbildungsräume können in diesen Fällen auch als Aufenthaltsräume dienen oder als Sitzungsort für den Ortsausschuss. Mit Straßen NRW müssen noch die Zu- und Abfahrten zur Alleestraße abgesprochen werden.

Vier millionen Euro Gesamtkosten

„Das ist das, was eine moderne Feuerwehr DIN-konform haben muss“, umriss Florian Schmeing das Gesamtpaket, für das er inklusive Puffer vier Millionen Euro Gesamtkosten einplant. Im ersten Quartal 2023 soll Baubeginn sein; im ersten Quartal 2024 die Übergabe an die Feuerwehr.

ZGM-Leiter Florian Schmeing brachte die Ortausschussmitglieder auf den neuesten Stand, was den Neubau des Feuerhauses in Dolberg angeht. Foto: Ralf Steinhorst

„Feuerwehr findet statt“, unterstrich Wehrführer Christian Reeker die Notwendigkeit des Neubaus und zeigte sich besonders angetan von den zukünftigen Schulungsmöglichkeiten. Es gebe nämlich viele Menschen, die bei der Feuerwehr aktiv werden wollen, gerade im Jugendbereich. Das neue Gebäude sei für 60 Aktive ausgelegt. Ein weiterer Aspekt sei, dass Dolberg wachse und damit die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr angepasst werden müsse.

Baukostencontrolling im Beschluss verankert

Das Konzept kam im Gremium gut an und wurde als großer Wurf betrachtet. Andreas Magera (Die Grünen) wünschte sich aus ökologischen Gründen eine Dachbegrünung, die aber laut Florian Schmeing genauso wie eine Wärmepumpe bereits eingeplant sei. Jochen Rabe (CDU) brachte wegen der Höhe der Investitionssumme den Zusatz für die Beschlussfassung mit ein, für das Projekt ein Baukostencontrolling mit einzuplanen. Dieses wurde im Beschluss verankert.