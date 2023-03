Dolberger Leben – damals und heute

Der Heimatverein Dolberg lädt ein zu einem Vortragsabend zum Thema „Dolberg gestern und heute“. Die Veranstaltung findet statt am 8. März (Mittwoch) um 19 Uhr in der Aula der Lambertischule. Referent ist Josef Kerkmann. Ausgehend von historischen Grundlagen werden wichtige Aspekte des Lebens in Dolberg erläutert.

Grundlagen für Dolberg, so heißt es in der Ankündigung, waren die erste Kirche, die vor über 800 Jahren begründet wurde und vier Bauernhöfe, von denen noch zwei vorhanden sind.

Verwerfungen durch die NS-Zeit

Der Name Dolberg ist entstanden aus dem Begriff „Thuliberh“. Die ursprüngliche Dolberger Kirche wurde im Jahre 1903 mit einem erheblich vergrößerten Neubau erweitert. Sehr wichtig waren die Weltkriege, die auch in Dolberg zu erheblichen Verwerfungen geführt haben. Hervorzuheben ist die Zeit des Nationalsozialismus. Ein sehr bemerkenswertes Gedicht von Pfarrer Holle über das Kriegsgeschehen und die Nazi-Herrschaft verdeutlicht diese Sachverhalte beeindruckend.

Im Rahmen des Vortrags werden die Kindergärten und die Lambertischule als wesentliche Träger des Bildungsbereichs dargestellt. Das Vereinsleben ist in Dolberg sehr vielfältig. Eine wichtige Position nimmt hier der Heimatverein ein, in dem Menschen in Dolberg zusammen kommen und gemeinsam Zeit verbringen. Das Heimathaus ist für viele Dolbergerinnen und Dolberger ein wichtiger Treffpunkt. Im Verlaufe des Vortrags werden wesentliche Aspekte des Lebens in Dolberg erläutert.