Donnerschlag aus dem Kreishaus trifft den Etat

Die Stadt Ahlen muss 1,9 Millionen Euro mehr an den Kreis überweisen. Hinter der Anhebung der Kreisumlage um 0,8 Prozent steckt ein Kraftakt, der in den anstehenden Haushaltsberatungen zu stemmen ist.

Eine Steigerung der Kreisumlage um 0,8 Prozentpunkte von 29,7 auf 30,5 Prozent hört sich wie Peanuts an. Doch im nächsten Haushalt der Stadt Ahlen schlagen sie mit 1,9 Millionen Euro zu Buche, wie Kämmerer Dirk Schlebes auf Anfrage erläutert.

Dabei könnte der Hüter der städtischen Finanzen die knapp zwei Millionen selbst gut gebrauchen, damit sein Etatentwurf nicht ganz so tiefrot ist und um ihn zumindest ein bisschen freundlicher aussehen zu lassen. Aber auf dieses Entgegenkommen des Kreises hofft Schlebes vergebens, denn der war nach eigenem Bekunden schon im Vorjahr an die Grenze der Belastungsfähigkeit gegangen, als er aufgrund der hohen Kompensationsleistungen von Bund und Land die Kreisumlage um 2,9 Prozent senkte. Um die Mehrausgabe in den Ahlener Etatentwurf noch einzupflegen, kam der Donnerschlag aus dem Kreishaus zu spät. Die Summe muss dann über eine Veränderungsliste zusätzlich eingestellt werden wie womöglich Anträge von Fraktionen und Gruppen auch.

Wie wenig Spielraum der Kämmerer für zusätzliche Ausgaben sieht, war bereits in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Donnerstag deutlich geworden, als die Verwaltung empfahl, einen Zuschussantrag des Lunch Clubs über 31 000 für 2022 abzulehnen.

Vor einem finanzpolitischen Blindflug hatte der Kämmerer bereits bei der Verabschiedung des Etatplans 2021 gewarnt, über den der Rat coronabedingt erst im Februar abstimmte und der mit einem errechneten Defizit von knapp vier Millionen Euro schloss. Die von CDU und FDP durchgeboxte Abschaffung der Hundesteuer für den ersten Vierbeiner sowie die von der FDP durchgesetzte Senkung der Grundsteuer B hatten auch den Landrat bei der Genehmigung des Etats veranlasst, den Ahlenern eine deutliche Passage ins Stammbuch zu schreiben.