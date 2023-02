Doppel-Wumms für Bauprojekte

Mit einem Doppel-Wumms geht alles – auch die Finanzierung der anstehenden Bauprojekte in Ahlen. Während sich Rat und Bürger über Bewältigung der Baukosten den Kopf zerbrechen, hat Nord-West-Humor (NWH) mit seinem Mottowagen zum Rosenmontagszug die Lösung parat. Die Karnevalisten nämlich werden es schon machen.

Das „Glücks-Rat“ steht zentral auf dem Wagen und zählt die zu erledigen Bauvorhaben auf. Ein „???“- Feld steht für unbekannte Projekte, die noch dazukommen könnten. Foto: Ralf Steinhorst

„Über Schulden können wir nur lachen, mit Doppel-Wumms wird’s Nord-West-Humor jetzt machen“, wollen die Karnevalisten in Anlehnung an ein Kanzlerzitat die Planungen nun selbst in die Hand nehmen. Und es sind so einige auf einem „Glücks-Rat“, das „t“ im Rat ist kein Schreibfehler, verzeichnet: die Erweiterungen an beiden Gesamtschulen, die Kläranlage, die Osttangente, das Stadthaus und das Bürgerforum. Ein Feld ist noch mit großen Fragezeichen frei. „Wer weiß, was sonst noch auf uns zukommt“, erklärte Wagenbauer Matthias Heinke. Dass an beiden Seiten an der Front des Wagens ein Pleitegeier zu sehen ist, spiegelt die Skepsis in der Bevölkerung wider, ob das alles zu schaffen sei. „Mit unserem Doppel-Wumms wird das nicht passieren“, wischt Rudolf Jaschka, ebenfalls aktiver Wagenbauer, allerdings alle Befürchtungen zur Seite.

Nord-West-Humor will die Bauprojekte bewältigen? Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte dafür zur Unterstützung Geldbündel aus dem Rathauskeller mitgebracht. Bürgermeistergattin Diana (links) und NWH-Präsident Georg Dückinghaus (rechts) nahmen es mit Humor. Foto: Ralf Steinhorst

Auf dem Wagen platziert ist eine „Bau-Bude“, schließlich will Nord-West-Humor schnell ans Werk gehen. Die durfte Nachwuchswagenbauerin Emma Schulte ganz legal besprayen. Wer genau hinschaut, wird dabei das Kürzel „NWH“ an der Seite des Bauwagen-Aufbaus erkennen. Mit dabei ist auch wieder ein Wagen der Nachwuchskarnevalisten in Form eines Baggers. Auch hier kommt der Doppel-Wumms indirekt zum Ausdruck. „Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das“, wird in bester Bob-der-Baumeister-Manier die Herausforderung angepackt.

Die Nachwuchskarnevalisten von Nord-West-Humor haben in Bob-der-Baumeister-Manier mit ihren Eltern einen Bagger gebaut. Foto: Ralf Steinhorst

Zur Vorstellung der beiden Wagen waren wieder zahlreiche Freunde der Nord-West-Humorler gekommen, auch Stadtprinz Ossi I. (Michael Osthöver) sowie das Kinderprinzenpaar Fynn I. (Grabowski) und Pia I. (Karshüning) waren mit von der Partie. „Das sind schon zwei richtig tolle Wagen“, freute sich NWH-Präsident Georg Dückinghaus, der gespannt auf den Kommentar des Bürgermeisters war. „Ihr bringt es wieder auf den Punkt und habt ein Thema, das die Stadtgesellschaft bewegt“, zeigte der sich beeindruckt. So ganz alleine wollte er die Karnevalisten bei der Finanzierung der Projekte lassen, aus dem Rathauskeller hatte er zwei Bündel Geldscheine mitgebracht. Für den Doppel-Wumms zündeten er und seine Frau Diana zudem zwei Konfettikanonen.