Doppelt so viele Wahlplakate

Im bevorstehenden Landtagswahlkampf gelten in Ahlen erstmals neue Regeln für die „Wahlsichtwerbung im öffentlichen Raum“, die der Rat in dieser Woche einstimmig beschlossen hat. Dazu gehört eine Verdoppelung der Standorte und Flächen für die Wahlplakate der Parteien.

Ihr Einfluss auf die Beteiligung an Wahlen oder gar deren Ausgang ist umstritten. Vor einigen Jahren schlug die Bürgerliche Mitte (BMA) schon einmal vor, in Ahlen ganz auf Wahlplakate zu verzichten, fand dafür aber keine Unterstützung. Stattdessen soll jetzt die zulässige Zahl der Standorte und Flächen im Stadtgebiet sogar verdoppelt werden. Das beschloss in dieser Woche der Rat einstimmig. Die neuen Regeln für die „Wahlsichtwerbung im öffentlichen Raum“ gelten ab sofort, also auch schon für den bevorstehenden Landtagswahlkampf.

Die Erfahrungen bei der Bundestagswahl 2021 und Erörterungen mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Parteien hätten „zu dem gemeinsamen Vorschlag geführt, die Anzahl der Plakatflächen zu erhöhen“ und deren Zuteilung „zumindest versuchsweise zu vereinfachen“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung zu dem Thema. So sollen künftig 30 statt bisher 25 Großplakattafeln für jeweils neun Plakate im Format DIN-A 0 zur Verfügung stehen. Die Standorte werden den Parteien zugewiesen. Eine weitere Aufstockung sei mangels geeigneter städtischer Flächen derzeit nicht möglich, heißt es.

Zusätzliche Flächen für Landrats- und Bürgermeisterkandidaten

Dafür sollen die Parteien, Wählervereinigungen und Einzelbewerber insgesamt an maximal 520 Standorten wie Laternenmasten oder Bäumen (bisher 260) jeweils zwei A 0-Plakate (Vorder- und Rückseite), insgesamt also 1040, aufhängen dürfen. Die Wahl der Standorte ist frei, sofern nicht andere Belange, wie etwa die Verkehrssicherheit, dem entgegenstehen. Ampelanlagen zum Beispiel sind tabu.

Was bisher auch schon galt: Bei Kommunalwahlen wird die Wahlsichtwerbung für jede Landratskandidatur an zusätzlich 22 Standorten und für jede Bürgermeisterkandidatur an zusätzlich 44 Standorten erlaubt. Von Parteien und Wählergruppen, die nicht im Rat der Stadt Ahlen vertreten sind, muss die Plakatierung schriftlich bei der Stadt beantragt werden. Plakatiert werden darf frühestens sechs Wochen vor dem Wahltag. Der neue Landtag von NRW wird am 15. Mai gewählt. Ab Anfang April können die Köpfe und Slogans demzufolge geklebt werden.