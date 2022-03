Doppelte Nutzung für alte Volksbank-Filiale

Mit „Beautylounge“ und Haushaltshilfe kehrt wieder Leben in die ehemalige Volksbank-Filiale in Vorhelm. Tanja Weischenberg und Jakob Urton öffnen bereits am 2. April die Türen.

Noch immer „verlaufen“ sich täglich Bankkunden zur Hauptstraße 51, obwohl die Volksbank eG in Vorhelm ihren Automaten schon vor einigen Wochen zur wenige Meter entfernten Sparkasse verlegt hat – als gemeinsames Angebot unter einem Dach (wir berichteten). „Da merkt man mal, welche Frequenz dieser Standort hat“, sagt Tanja Weischenberg, während um sie herum noch fleißig gewerkelt wird.

Dass sich in der ehemaligen Bankfiliale etwas tut, wird von den Passanten freudig aufgenommen, denn die meisten fragen direkt nach. Zumal es sich gleich um eine zweifache Nachnutzung handelt. Weischenberg eröffnet hier in wenigen Tagen ihre „Beautylounge“ mit allem, was Körper- und Schönheitspflege dient. Dank ihrer mehrjährigen Erfahrung auf diesem Sektor kann sie neben Beratung und Produktverkauf in Kürze auch Seminare anbieten. Direkt nebenan bezieht Jakob Urton sein Büro. Sein Fachgebiet sind haushaltsnahe Dienstleistungen, die über die Pflegekasse abgerechnet werden können. „Viele Menschen wissen gar nicht, dass ihnen unterstützende Leistungen zustehen“, hat der Geschäftsführer, der sich seit 15 Jahren im Erziehungsbereich engagiert, festgestellt. Da möchte er gerne ansetzen.

„Tag der offenen Tür“ am 2. April

Beide Neunutzer stellen sich am Samstag (2. April) zwischen 10.30 und 17 Uhr vor. Bei diesem „Tag der offenen Tür“ an der Hauptstraße 51 sind alle Interessierten willkommen.

Wer sich darüber hinaus informieren möchte, kann die „Beautylounge“ unter der Nummer 0 25 28 / 9 29 68 86 oder per E-Mail an beautylounge-vorhelm@t-online.de erreichen. „Haushaltshilfe 24“ ist unter der Nummer 0 25 28 / 9 29 68 81 oder per E-Mail an kontakt@haushaltshilfe24.net zu erreichen. Außerdem gibt es unter www.haushaltshilfe24.net bereits eine eigene Internetpräsenz.