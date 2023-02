Senay Duzcu kommt mit ihrem Programm "Drama Türkin" nach Ahlen

Zum Internationalen Frauentag lädt die Kulturgesellschaft in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ahlen, der Volkshochschule Ahlen sowie der Familienbildungsstätte zum Kabarett „Drama Türkin“ mit Senay Duzcu am 4. März (Samstag) um 19 Uhr in die Stadthalle ein.

Ein „Drama“ – das ist für die rebellisch-erfrischende und tiefgehende Comedy-Türkin Senay Duzcu, dass sie keine typische Türkin ist. Für ihre Gesellschaft ist das ein Drama! Doch jeder Versuch, ihr den herkömmlichen Stempel aufzudrücken, scheitert: Als Deutsch-Türkin ist sie den Ewiggestrigen „zu modern“, den Jüngeren „zu traditionsgebunden“, den Männern als selbstständige Frau „zu emanzipiert“.

Schwarzes Schaf der Verwandtschaft

In ihrem Programm erzählt die türkische Stand-Up Comedian auch, dass es für ihre Familie ein Drama war, dass sie keine typische Türkin geworden ist. Die Eltern hätten es gerne gesehen, dass sie eine ordentliche Hausfrau wird und einen türkischen Mann heiratet. Weil sie das alles als Frau nicht erfüllen konnte, war sie immer das schwarze Schaf der Verwandtschaft. All ihre Erfahrungen brachten ihr extrem lustige Situationen, die sie auf der Bühne erzählt und über die sie lacht.

Kabarett „Drama Türkin“ mit Senay Duzcu am 4. März Foto: Jürgen Wegner

Sie ist eine explosive Mischung und sprengt als Tochter einer klassischen Gastarbeiterfamilie jeden Rahmen. Erst als Sonderschülerin mit Legasthenie und schließlich als Stipendiatin für Hochbegabte, zieht Duzcu mit 19 Jahren von zu Hause aus. Nach Zwischenstopps in London und Berkeley/USA kehrt sie als einzige Akademikerin in der Familie mit einem Diplom in Architektur zurück.

Deutsch-Türkischer Freundschaftspreis

2007 erhält Duzcu den Deutsch-Türkischen Freundschaftspreis im Bereich Kultur und gehört seit vielen Jahren zu den besten Comedy-Migrantinnen des Landes. Ihre sehr ungewöhnlichen Geschichten schreiben ihr eigenes reales Leben. Duzcu macht Comedy mit Tiefgang. In ihrem neusten Programm erzählt sie von ihren Erfahrungen im Alltag und setzt dem Ganzen mit Lebendigkeit das Sahnehäubchen auf. Sie nimmt nicht nur „typische Migrantenthemen“ ins Visier, sondern greift so ziemlich alle Themen auf, die die Damenwelt und ganz sicher auch den einen oder anderen Herren der Schöpfung bewegen.

Wer neugierig ist, kann Senay Duzcu in verschiedenen Formaten sehen: Satiregipfel,„Ladiesnight“, Cosmo TV“, in den Shows „Kabarett am Minarett“ und bei „EINSWEITERgefragt“ mit Oliver Schmitz. Einen unvergesslichen Auftritt hatte sie in der Show von Dieter Nuhr.

Eintrittskarten zum Preis von 18 Euro (ermäßigt 15 Euro) - Mitglieder der Kulturgesellschaft 12 Euro - sind im Vorverkauf der Stadthalle Ahlen, Friedrich-Ebert-Straße, Telefon 02382 20 00 und bundesweit an allen Reservix-Vorverkaufsstellen unter www.reservix.de erhältlich.