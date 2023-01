Nicht so erfreulich war für die KFD-Frauen in Vorhelm die Ankündigung der Beitragserhöhung. Aber zum Lachen gab‘s auch jede Menge bei ihrer Versammlung.

Die Bezirksfrauen der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) St. Pankratius gönnten sich auf ihrer Jahresversammlung am Donnerstagnachmittag im Pfarrzentrum eine große Prise Humor. Sie hatten nämlich Hildegard Brömmelstrote eingeladen, die mit ihren Frauengeschichten die Lachmuskeln in Bewegung brachte.

Beschluss auf Bundes- und Diözesanebene

„Wir haben einen Gast, der uns gerade zum Anfang des Jahres in Stimmung bringt“, hatte Teamsprecherin Maria Vatterodt die Bezirksfrauen zuvor begrüßt. Sie blickt dann aber wenig erfreulich in die Zukunft, weil eine drastische Beitragserhöhung von 25 auf 40 Euro geplant ist. „Das liegt aber nicht an uns“, erklärte Maria Vatterodt, dass dieser Beschluss auf Bundes- und Diözesanebene gefällt worden sei. Da die Erhöhung aber erst im Jahr 2024 anfalle, werde eine Diskussion darüber nicht bei der jetzigen Jahresversammlung stattfinden, sondern erst am 18. Juli in einer getrennten Veranstaltung: „Dann können wir das Ganze zwischenzeitlich erst mal sacken lassen.“

Hildegard Brömmelstrote nahm sich viel Zeit für die Frauen, bei denen die Lachmuskeln in Bewegung kamen. Foto: Ralf Steinhorst

Maria Vatterodt kündigte zudem an, mit der Leitungsteamwahl im kommenden Jahr genauso wie Schriftführerin Jutta Dahmen nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Beide seien dann 18 Jahre im Vorstand gewesen. Man müsse dann sehen, wie es mit der KFD St. Pankratius weitergeht.

Für die kommenden Monate hat die Frauengemeinschaft ein umfangreiches Programm erarbeitet. Am kommenden Montag (30. Januar) findet von 18 bis 20 Uhr ein Workshop Filzen mit Elke Diekneite im Pfarrzentrum statt. Das närrische Frühstück ist für den 16. Februar vorgesehen, dafür werden noch Anmeldungen entgegengenommen. Zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde wird am 3. März der Weltgebetstag in der Nicolaikirche gefeiert. Zum Thema „Glaube bewegt“ werden Texte aus Taiwan gelesen. Für September ist eine Theaterfahrt geplant, vom 30. November bis 1. Dezember wird die Reise zum Weihnachtsmarkt nach Leipzig nachgeholt. Anmeldungen können schon jetzt bei Margret Wöhle erfolgen.

Nach dem Kaffeetrinken übernahm dann Hildegard Bömmelstrote das Programm. Mit ihren Frauengeschichten war sie unter anderem auf der Suche nach einem neuen Mann an ihrer Seite – einem Versorger. Das Leben sei schließlich ganz schön teuer geworden.