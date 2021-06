Drei Filialen nur noch SB-Standorte

Persönliche Beratung gibt es für die Ahlener Kunden der Sparkasse Münsterland Ost künftig nur noch in der Hauptstelle an der Moltkestraße.

Nur noch Selbstbedienungsautomaten gibt es künftig in der Sparkassenfiliale an der Warendorfer Straße, ebenso wie an den Standorten in den Ortsteilen Vorhelm und Dolberg.

Die Sparkasse Münsterland Ost will ihre persönlichen Beratungs- und Servicedienstleistungen ab sofort in ihren Beratungscentern im Kreis Warendorf „bündeln“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Während damit der persönliche Service an kleineren Standorten entfalle, werde das gewohnte Selbstbedienungsangebot weiterhin aufrechterhalten.

Für Ahlen bedeutet das konkret, dass die Zweigstellen an der Warendorfer Straße sowie in Dolberg und Vorhelm zu reinen Selbstbedienungsstandorten umgewandelt werden. Persönliche Beratung erhalten die Kunden dann nur noch in der Hauptstelle an Moltkestraße 38.

„ »Seit einigen Jahren verzeichnen wir einen stetigen Rückgang der Besucherzahlen an unseren kleineren Standorten.« “ Peter Scholz, Sparkassenvorstand

„Seit einigen Jahren verzeichnen wir einen stetigen Rückgang der Besucherzahlen an unseren kleineren Standorten, die daher überwiegend ohnehin nur noch an zwei halben Tagen in der Woche geöffnet waren“, erläutert Sparkassen-Vorstandsmitglied Peter Scholz. Zudem habe sich während der Pandemie die Nutzung von telefonischen und digitalen Serviceangeboten noch einmal deutlich verstärkt. „Schon heute findet die persönliche Betreuung zumeist in unseren nahe gelegenen Beratungscentern statt, weil wir hier unseren Kundinnen und Kunden unser gesamtes Know-how gebündelt anbieten können“, so Scholz weiter.

Öffnungszeiten werden erweitert

Damit sind künftig weiterhin diejenigen Standorte die Adressen für Beratung und persönlichen Service, die auch in den zurückliegenden Monaten für den Publikumsverkehr geöffnet waren. Zudem werden ab dem 14. Juni die Öffnungszeiten der Beratungscenter wieder erweitert: Zu den Beratungszeiten montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und den Vormittags-Servicezeiten von 9 bis 12.30 Uhr kommen nun der Dienstagnachmittag (14 bis 16.30 Uhr) und Donnerstagnachmittag (14 bis 18 Uhr) als weitere Servicezeiten hinzu.

An den übrigen Standorten bleibt das Selbstbedienungsangebot vor Ort erhalten: „Während Filialbesuche immer seltener werden, ist unseren Kundinnen und Kunden vor allem die Bargeldversorgung in der Nähe wichtig. Dem tragen wir selbstverständlich Rechnung“, unterstreicht Peter Scholz. Im Ahlener Westen gibt es allerdings seit der Schließung der ehemaligen Filiale an der Weststraße auch keinen SB-Standort der Sparkasse mehr.

Eine Liste der künftigen Selbstbedienungsstandorte und der nächstgelegenen Beratungscenter hat die Sparkasse auf ihrer Website (sparkasse-mslo.de/sbangebot-waf) veröffentlicht und informiert derzeit auch mit entsprechenden Aushängen.