Drei Theologen auf Spuren der Zero-Kunst

„Zur Ruhe kommen, sehen und hören, still werden, umgeben von Bildern und Objekten, die Immaterielles wie Raum und Licht erlebbar machen.“ Mit diesen neugierig machenden Worten begrüßte Dr. Martina Padberg am Mittwochabend eine große Besuchergruppe, die der Einladung zu einer besonderen Führung durch die Ausstellung „Epoche Zero“ im Kunstmuseum gefolgt war. Denn die Führung übernahmen mit Dr. Ludger Kaulig, Willi Stroband und Reinhard Kleine­wiese drei Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Bartholomäus.

Du kannst Kunst nicht falsch interpretieren

Willi Stroband hatte den Oberlichtsaal im Erdgeschoss gewählt, der mit Heinz Mack, Gotthard Graubner, Günther Uecker und Otto Piene die vier großen Zero-Künstler vereinigt. Er erzählte, wie sein Kunstlehrer Johannes Stüttgen, Meisterschüler von Joseph Beuys, ihm zeitgenössische Kunst nahegebracht hat, als er ihm erklärte: „Du kannst Kunst nicht falsch interpretieren.“ Ausgehend von dem Bild „Flügel des Erzengels Gabriel“ aus dem Jahr 1968 ließ Willi Stroband, der in den ausgestellten Bildern die ganze biblische Geschichte ablas, die Besucherinnen und Besucher an seiner Entdeckung teilhaben. Von der Erschaffung der Welt bis zum Tod Jesu, den er in dem Bild „Kreis Kreise“ von Günther Uecker einschließlich der Dornenkrone und der Wiederauferstehung symbolisiert sah. Über die Darstellung des Paradieses, die er in Gotthard Graubners „Hommage an Monet“ entdeckte, bis zur Nahtod-Erfahrung in Otto Pienes Arbeit „Gelbgelbweißheißschnell“ vervollständigte sich das Bild vom biblischen Geschehen.

Pfarrer Willi Strobands Kunstlehrer war Meisterschüler von Joseph Beuys. Foto: Dierk Hartleb

Ludger Kaulig hatte sich für den darüber liegenden Ausstellungsraum in der ersten Etage mit einem Querschnitt unterschiedlicher Zero-Künstler entschieden und konfrontierte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Frage „Was wollen wir sehen“ und wie sehr sie bereit seien, sich auf die Bilder einzulassen. Kaulig verglich die Bildwerke in ihrer kraftvollen Kargheit mit einem Mantra und zog Parallelen zur buddhistischen Tradition. Mit dem Bibelvers aus der Offenbarung Kapitel 22, Vers 4 „Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben“ entließ er die Gruppe, die im zweiten Obergeschoss schon von Reinhard Kleinewiese erwartet wurde.

Pfarrer Dr. Ludger Kaulig konfrontierte die Teilnehmenden mit der Frage „Was wollen wir sehen?“. Foto: Dierk Hartleb

Der räumte ein, dass er sich zunächst gar nicht habe vorstellen können, sich mit den Werken Roman Opalkas anzufreunden. Erst als er auf den Leinwänden die Zahlen entdeckt habe, die der Künstler mit feinstem Pinsel aufgetragen hat, sei der Bann gebrochen. Roman Opalka habe 1965 mit dem ersten Bild und der Zahl 1 angefangen und sein gesamtes Künstlerleben weitergeschrieben. Auf diese Weise entstanden 233 Details, wie Opalka seine Arbeiten nannte, die mit der Zahl 5.607.249 bei seinem Tod 2011 endeten. Seinen Arbeitstag beendete der polnisch-französische Künstler mit einem fotografischen Selbstporträt, das den Alterungsprozess nachzeichnet. Reinhard Kleinewiese interpretierte Roman Opalkas Kunst mit dem Versuch, Zeit darzustellen und sichtbar zu machen.

Zum Abschluss sangen alle das Lied „Menschen auf dem Weg durch die dunkle Nacht“. Begrüßt und auf den spirituellen Abend eingestimmt hatte Kirchenmusiker Martin Göcke die Gäste mit dem Lied „Manchmal braucht man einen Engel“.