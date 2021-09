Dreifach sinnvolle Förderung

Drei Förderungen und ganz viel Ehrenamt sorgten dafür, dass die Alte Mühle in Vorhelm in ihrem Charme erhalten und zugleich technisch auf den neusten Stand gebracht wurde.

Die Alte Mühle hat ihren historischen Charme nicht verloren, auch wenn sie technisch nun auf dem neusten Stand der Zeit ist: Am Mittwoch hat der Heimatverein Vorhelm den Abschluss einer Reihe von Projekten vorgestellt, die den markanten Rundbau fit für die Zukunft gemacht haben.

Wer jetzt das Foyer im Erdgeschoss betritt, bemerkt es nicht nur an neuer Optik mit hellen Fliesen und einer einladenden Theke, sondern auch am Raumklima. „Früher roch es hier immer muffig, weil der Fußboden nicht gedämmt war“, erinnert sich Kassierer Ludwig Schulze Everding. Jetzt wurde mit dem Einbau einer Fußbodenheizung nicht nur ein langgehegter Wunsch des Vorsitzenden Willi Wienker erfüllt, sondern zugleich eine Rundumsanierung inklusive Einbau eines barrierefreien WCs vorgenommen.

Berger: „Jeder Euro kommt fünf- bis sechsfach zurück“

Die Energetische Sanierung förderte die Sparkasse Münsterland-Ost, während die Ausstattung einer neuen Küchenzeile und die Erneuerungen im Heizungs- und Sanitärbereich durch den städtischen Fördertopf für bürgerschaftliche Projekte mitfinanziert wurden – also gleich drei Förderungen, die zu einem sinnvollen Gesamtziel zusammengeführt wurden, wie die Beteiligten festhielten. „Jeder Euro, der in solch ein Projekt fließt, kommt fünf- bis sechsfach zurück“, lautete die Erfahrung von Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Und auch der Ortsausschussvorsitzende Hubertus Beier warb dafür, die Unterstützung solcher ehrenamtlicher Projekte weiter zu fördern. „Dafür muss es auch zukünftig Haushaltsmittel geben. Wir sehen, wie gut das gerade in den Ortsteilen angenommen wird und wie viel wir dadurch schon bewegt haben, was sonst nicht angepackt worden wäre.“ Sparkassenvertreter Roland Klein wollte eigentlich ein paar generelle Worte zur Energetischen Sanierung verlieren, war aber derart begeistert von dem Engagement der Vorhelmer, dass er festhielt: „Sie können verdammt stolz sein auf ihre Vereinsarbeit. Das fördern wir gerne, denn sie ist noch viel mehr wert als das, was ganz am Anfang im Projektantrag steht.“

Das neue barrierefreie WC in der renovierten Alten Mühle in Vorhelm. Foto: Christian Wolff

Ausgangspunkt für die Mühlenrenovierung war ein Besuch von Lehrern aus der Bauabteilung des Berufskollegs Beckum. Während der Besichtigung kam der Vorschlag auf, von Tischlern der Schule im Rahmen eines Unterrichtsprojekts den Küchen- und Servicebereich neu zu gestalten – und zugleich das passende Mobiliar dafür anzufertigen. „Dieses Angebot hat der Heimatverein gerne angenommen“, so Schulze Everding. In Kombination mit den weiteren Arbeiten entstand eine „runde Sache“, so Willi Wienker, „die sich sehen lassen kann.“