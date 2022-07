Dringend über drohenden Gas-Ernstfall sprechen

Dringend! Das heißt für Petra Pähler-Paul: Jetzt! Und nicht erst in drei Monaten. Dann über Ernstfall-Maßnahmen zu beraten, wenn dieser Ernstfall längst eingetreten sein könnte, sei verantwortungslos. Dass die Stadt Ahlen ihren Fragenkatalog zum drohenden Gasnotstand erst in der nächsten Ratssitzung am 22. September unter einem Tagesordnungspunkt beantworten will, bringt die grüne Ratsfrau im Redaktionsgespräch auf die Palme.

Am 26. Juni habe sie eine Liste mit drängenden Fragen an die Stadt geschickt. Mit der Bitte um kurzfristige Beantwortung. Darunter diese, am Telefon frei formuliert:

Welche Maßnahmen werden jetzt vorgenommen, um Gas zu sparen?

Welche Informationen und Unterstützungen werden Bürgern und Unternehmen in Ahlen angeboten?

Wie stellen Stadt und Stadtwerke sich mit ihrem Haushalt auf diese Situation ein?

Welche Vorsorge treffen die Stadtwerke zur Belieferung der geschützten Kunden? Wie sichern sie gefährdete Infrastruktur? Beispiele: Seniorenheime, Krankenhaus, Abwasserwerk.

„ Ich halte es für zwingend nötig, dass wir uns jetzt treffen! “ Petra Pähler-Paul

Weil sie eine Woche lang keine Reaktion auf ihren Fragenkatalog bekommen habe, habe sie am Montag erneut um Antworten gebeten und ihre Anforderungen verschärft. Deutlich ihr Aufruf: „Ich halte es für zwingend nötig, dass wir uns jetzt treffen!“ Wir – das sei ein erweiterbarer Kreis, dem unter der Federführung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse im Kern Stadt, Stadtwerke, Politik und auch die Feuerwehr angehören sollten. Als Reaktion aus dem Rathaus habe sie am Dienstag diese bekommen: Weiterleitung der Fragen an den Sitzungsdienst der Stadt Ahlen. „So war das nicht formuliert“, erregt sich Pähler-Paul.

Das hieße: „Wir beschäftigen uns in drei Monaten mit einem Ernstfall, der längst eingetreten ist.“ Von der Verwaltung fühle sich niemand bemüßigt, selbst darauf zu reagieren. „Wir befinden uns in Deutschland in einer nie dagewesenen Lage. Und da tauchen der Bürgermeister und die Verwaltung der Stadt einfach ab und entziehen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.“ Die Politik werde regelrecht kaltgestellt. „Wenn ich keine Maßnahmen kenne, kann auch keiner zusätzliche Maßnahmen beisteuern.“ Und das sei anscheinend auch nicht gewollt. Dass Ahlen in Abhängigkeit von dem kriselnden Energiekonzern Uniper stehe, mache ihr Angst, die keinen Raum lasse für eine Sommerpause bis in den späten September.