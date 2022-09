Drogenberatung: Steigender Bedarf durch Pandemie

Besuch von der CDU an der Königstraße

Ahlen

Gleich mehrere Mitglieder des Fraktionsvorstands der CDU sowie die Vertreter in den sozialpolitischen Ausschüssen konnte Geschäftsführer Christoph Kurzbuch sowie Beraterin Inga Möllenhoff in der Geschäftsstelle der Drogenberatung (Drobs) in Ahlen begrüßen: Auf dem Programm stand ein umfangreicher Austausch über die Arbeit des Vereins und über Herausforderungen.