Durch die Wüsten bis ans Meer

Zum VHS-Semesterbeginn findet am 9. Januar (Montag) um 19.30 Uhr im Alten Rathaus ein Bildervortrag mit dem Titel „Auf den Spuren der Seidenstraße“ statt.

Sowjetistan, so nannte sie einmal eine norwegische Journalistin: die einstigen Sowjetrepubliken in Mittelasien, allesamt Binnenstaaten mit extremem Kontinentalklima und oft eindrucksvoller Landschaft. Drei davon hat der Referent Clemens Schmale per Bahn, Bus und mit Allradantrieb besucht: Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan. In seinem Vortrag berichtet er von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Chiva und Duschanbe, zwischen Buchara und Aschgabat. Alle drei noch jungen Nationalstaaten hatten einst Anteil an den legendären antiken Seidenstraßen, die auch Marco Polo schon nutzte auf dem Weg von West nach Fernost und Eroberer wie Tamerlan und Dschingis Khan in Gegenrichtung.

Großartige islamische Architektur

Heute locken Städte wie Samarkand mit ihrer großartigen islamischen Architektur Tausende von Reisenden an, während eine altertümliche Großstadt wie Merv am Rande der Wüste ein – touristisch gesehen – trostloses Dasein fristet. Die umfangreich bebilderte Vortragsreise führt vom Rande des Pamirgebirges im Osten durch die Wüsten und Steppen von Karakum und Kisylkum bis ans Ufer des Kaspischen Meeres im Westen, dem größten Binnensee der Erde.

